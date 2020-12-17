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Россия вошла в топ-3 перспективных экономик в рейтинге Bloomberg 

Лера Букина 2 часа назад
Россия вошла в топ-3 перспективных экономик в рейтинге Bloomberg
Фото: РИА Новости
Российская Федерация оказалась второй в рейтинге перспективных развивающихся рынков по версии Bloomberg, пишет РБК. Первое место занял Таиланд, третье — Южная Корея.
Стабильный бюджетный профиль, а также недооцененная российская валюта являются основными факторами, которые положительным образом отразятся на положении страны в 2021 году, считают аналитики.
Рейтинг был составлен для 17 государств с развивающимися рынками. За основу был взят ряд показателей, включая прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) и валютные резервы — всего 11 пунктов.
В Bloomberg считают, что денежно-кредитные и фискальные меры, которые были приняты странами для борьбы с эпидемией COVID-19, привели к росту их активов.
Из рейтинга следует, что Россия имеет самую низкую долю госдолга — 14%, ее инвестиционная позиция равна 30% ВВП.
Специалисты Bloomberg прогнозируют рост российской экономики в 2021 году на 3%, что меньше прогноза Минэкономразвития (3,3%).
Аналитики считают, что больше всего потенциала в 2021 году у Таиланда, так как там почти отсутствуют карантинные ограничения, его инвестиционная позиция равна 8% от ВВП, есть хорошие валютные резервы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Deutsche Bank спрогнозировал возвращение динамики ВВП России к допандемийным показателям во II квартале 2022 года. По итогам 2020 года спад ВВП не превысит 4%, считают аналитики банка.
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Экономика , ДОЙЧЕ Банк , Минэкономразвития , Bloomberg
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