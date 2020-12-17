Россия вошла в топ-3 перспективных экономик в рейтинге Bloomberg 

Российская Федерация оказалась второй в рейтинге перспективных развивающихся рынков по версии Bloomberg, пишет РБК. Первое место занял Таиланд, третье — Южная Корея.

Стабильный бюджетный профиль, а также недооцененная российская валюта являются основными факторами, которые положительным образом отразятся на положении страны в 2021 году, считают аналитики.

Рейтинг был составлен для 17 государств с развивающимися рынками. За основу был взят ряд показателей, включая прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) и валютные резервы — всего 11 пунктов.

В Bloomberg считают, что денежно-кредитные и фискальные меры, которые были приняты странами для борьбы с эпидемией COVID-19, привели к росту их активов.

Из рейтинга следует, что Россия имеет самую низкую долю госдолга — 14%, ее инвестиционная позиция равна 30% ВВП.

Специалисты Bloomberg прогнозируют рост российской экономики в 2021 году на 3%, что меньше прогноза Минэкономразвития (3,3%).

Аналитики считают, что больше всего потенциала в 2021 году у Таиланда, так как там почти отсутствуют карантинные ограничения, его инвестиционная позиция равна 8% от ВВП, есть хорошие валютные резервы.