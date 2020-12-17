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Европа продлила антироссийские санкции 

BFM.RU 1 час назад
Европа продлила антироссийские санкции
Фото: РИА Новости
Совет ЕС утвердил очередное продление экономических санкций против России, сообщает «Интерфакс». Ограничительные меры будут действовать еще полгода — до конца июля 2021 года.
Экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 года в ответ на присоединение Крыма.
Они запрещают импорт и экспорт оборонного оборудования и товаров двойного назначения, закрывают доступ к европейскому рынку капитала для некоторых российских банков и компаний, а также ограничивают доступ к технологиям, используемым при добыче нефти и в геологоразведке.
Россия в ответ ввела и так же продлевает контрсанкции. Они ограничивают поставку продовольственных товаров из Европы (овощей, фруктов, молочной продукции).
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Экономика , Совет Европы , Интерфакс
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