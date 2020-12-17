Германский бизнес продолжает поддерживать "Северный поток — 2", санкции США неприемлемы. Об этом заявил в четверг исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс, выступая на российско-германской онлайн-конференции "Наводим мосты в трудные времена".
По его словам, экстерриториальные санкции являются незаконными.
"Мы не можем это принять, мы как и прежде поддерживаем "Северный поток — 2", — сказал он.
Правительство Германии считает "Северный поток — 2" экономическим проектом, который следует завершить до конца. В ФРГ при этом говорили, что роль транзитера газа должна в будущем сохранить Украина.
11 декабря Сенат Конгресса США одобрил проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), который, в частности, предусматривает санкции в отношении газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", а также против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Палата представителей Конгресса проголосовала за проект 8 декабря.
4 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают расширение США санкций против "Северного потока — 2" проявлением недобросовестной конкуренции, и заверяют, что Москва сделает все для защиты своих интересов.