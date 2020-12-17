Эксперты: ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%

Банк России на последнем заседании в этом году сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%, считают опрошенные ТАСС эксперты. Таким образом, с завершением года к концу должен подойти и активный цикл смягчения денежно-кредитной политики. Однако для повышения ставки время пока еще не пришло, добавили они.

Начало нового десятилетия будет ознаменовано продолжающимся экономическим кризисом, на вызовы которого российский ЦБ впервые отвечал не ужесточением, а смягчением ДКП. Так, в рамках борьбы с последствиями пандемии COVID-19, с начала 2020 года Банк России понизил ключевую ставку четыре раза, установив очередной исторический минимум в 4,25% на заседании в июле.

Перспективы выхода из кризиса по сей день остаются неопределенными, так как динамика заболевших COVID-19 вновь начала прогрессировать, а мировые экономики вернулись к повторным ограничениям. Тем не менее, опрошенные ТАСС эксперты единогласно склоняются к тому, что на последнем заседании уходящего года — в пятницу, 18 декабря, Банк России продолжит держать взятую в сентябре паузу, сохранив ключевую ставку на уровне 4,25%.

По мнению специалистов, рынок может ожидать еще одно снижение ключевой ставки в 2021 году. Однако сегодня этому препятствуют такие факторы, как ускорение инфляции и инфляционных ожиданий, укрепление рубля и продолжающийся рост розничного и корпоративного фондирования. Переход к постепенному ужесточению ДКП Банк России начнет не раньше второго полугодия 2021 года, добавили они.

Растущая инфляция препятствует очередному снижению ставки

Наталия Орлова. По мнению экспертов, не оставляют регулятору шансов для понижения ставки наблюдаемое ускорение темпов инфляции и рост инфляционных ожиданий. "На фоне значительного ускорения цен на продовольственные товары сейчас ЦБ не будет рассматривать опцию снижения ставки. Прогноз инфляции на 2020 год на уровне 3,9-4,2%, который ЦБ обновил только в октябре, будет существенно превышен. Скорее всего, по итогам года инфляция составит 4,5-4,7%", — пояснила руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка

Кроме того, индекс потребительских цен (ИПЦ) еще не достиг своих пиковых значений. Согласно ожиданиям УК "Альфа-капитал", инфляция достигнет 5% в начале следующего года из-за эффекта базы. "Однако, эти уровни едва ли являются основанием для скорого повышения ставки. Судя по заявлениям регулятора, пока нет причин ожидать скорой смены монетарной политики", — пояснил старший аналитик компании Максим Бирюков

То, что регулятор сам не раз предупреждал о краткосрочных инфляционных рисках, и, скорее всего, не будет ужесточать риторику, полагает и начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес капитал" Юрий Кравченко

Дополнительными аргументами против ужесточения ДКП являются замедление оттока капитала в ноябре, активизация покупок ОФЗ нерезидентами, продолжающийся рост розничного и корпоративного фондирования, а также отсутствие ожиданий активного восстановления ВВП в 2021 году, добавил главный экономист ING Дмитрий Долгин

По мнению старшего аналитика банка "Уралсиб" Ирины Лебедевой, ЦБ вряд ли пойдет на повышение ставки ранее апреля — мая 2021 года вне зависимости от дальнейшего развития экономических событий. Руководитель отдела инвестиционных продуктов "Тинькофф инвестиции" Евгений Дорофеев также полагает, что ставка начнет расти начиная со второй половины следующего года, чтобы предотвратить потенциальное формирование пузырей на рынке кредитования, в том числе ипотечного. "Разворот цикла будет мягким и на конец 2021 года мы ожидаем ставку в диапазоне 4,5-5,0%", — добавил он.

Как отметил главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев , нормализация процентной политики произойдет до конца 2023 года, когда ЦБ прекратит стимулирующие действия, вернув ключевую ставку в нейтральный диапазон 5,0-6,0%. Тем не менее, экономика продолжит ощущать на себе влияние уже реализованных снижений (на 350 б. п. с середины 2019 года) ставки до середины 2021 года и дольше, при еще одном дополнительном смягчении в 2021 году.

Ставка еще может быть снижена до 4%

Темп роста потребительских цен вернется к 3,5-4% уже в первом — втором кварталах 2021 года, считает директор по инвестициям "Сбер управление активами" Ренат Малин . Кроме того, в среднесрочной перспективе остаются и дезинфляционные риски — из-за снижения потребительской активности, считает Юрий Кравченко. Вклад в замедление темпов роста инфляции должны внести и недавнее укрепление рубля, а также стабилизация мировых цен на сельхозпродукцию после ноябрьского пика, добавил Дмитрий Долгин.

Таким образом, эксперты по-прежнему не исключают возможности снижения ключевой ставки до 4% годовых в 2021 году. В ING прогнозируют ключевую ставку на 2021 год в диапазоне 3,5-4,0% при ИПЦ на уровне 3,5%.

Кирилл Соколов. Помимо инфляции, аргументами в пользу снижения ключевой ставки могут выступать и стабилизация на мировых рынках, подъем цен на нефть до $50 за баррель, укрепление рубля в ноябре — декабре и необходимость стимулирования экономики из-за второй волны COVID-19, добавил главный экономист Совкомбанка

В свою очередь руководитель отдела макроэкономического анализа "Финам" Ольга Беленькая добавила, что ЦБ будет рассматривать снижение ставки до 4% лишь убедившись, что пиковое значение инфляции пройдено, инфляционные ожидания перестали расти, внешний фон спокоен, а прогноз отклонения инфляции вниз от цели до конца будущего года все еще остается в силе.

Вместе с тем, снижение ставки ниже 4% выглядит маловероятным, полагает аналитик АКРА Дмитрий Куликов . Ольга Беленькая также добавила, что это возможно лишь в случае существенного ухудшения актуального экономического прогноза регулятора.

Прогнозы участников рынка:

Альфа-банк — 4,25%

АКРА — 4,25%

"Открытие" — 4,25%

Росбанк — 4,25%

Совкомбанк — 4,25%

"Уралсиб" — 4,25%

Ing Bank — 4,25%

"Альфа-капитал" — 4,25%

ИАЦ "Альпари" — 4,25%

"БКС мир инвестиций" — 4,25%

"Велес капитал" — 4,25%

"Сбер — управление активами" — 4,25%

SberCIB Investment Research — 4,25%

"Тинькофф инвестиции" — 4,25%

"Универ капитал" — 4,25%

"Финам" — 4,25%

BCS GM — 4,25%.