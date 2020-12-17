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Агентство Moody's улучшило прогноз по ВВП России 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Агентство Moody's улучшило прогноз по ВВП России
Фото: Reuters
Международное рейтинговое агентство Moody's немного улучшило прогноз по росту ВВП России на 2021 год — до 2,3% с 2,2%, говорится в сообщении агентства.

"После резкого спада в 2020 году мы прогнозируем, что рост реального ВВП России незначительно восстановится до 2,3% в 2021 году, поскольку цены на нефть останутся низкими. Экономические последствия пандемии вместе с бюджетными мерами приведут к большому дефициту бюджета, прогнозируется постепенная бюджетная консолидация в ближайшие годы. В результате государственный долг вырастет до чуть более 20% ВВП к концу 2021 года по сравнению с 13,9% в 2019 году ", — приводятся в сообщении слова аналитика по суверенному рейтингу России Moody's Эван Вольманн (Evan Wohlmann).

В настоящее время Moody's оценивает суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне "Baa3" со стабильным прогнозом. В апреле агентство скорректировало прогноз динамики ВВП РФ на текущий год до падения на 5,5% с ожидавшегося ранее роста на 0,5%; в 2021 году ожидалось восстановление экономики на 2,2%.
Кредитный профиль России поддерживается ее надежным государственным балансом, большой и относительно богатой экономикой и сильной внешней позицией.
Агентство отмечает, что основными проблемами для кредитного рейтинга России являются низкий потенциал экономического роста, учитывая институциональные ограничения, которые сказываются на деловой среде, и неблагоприятные демографические тенденции.
По мнению аналитиков агентства, Россия также подвержена рискам, связанным с геополитической напряженностью и санкциями.

"Постоянный риск введения новых и кодификации существующих санкций сказывается на инвестиционных перспективах", — добавляет Moody's.

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Экономика , Moody's
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