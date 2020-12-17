Путин оценил ситуацию в экономике России

В условиях пандемии коронавируса экономический спад в России составил 3,6% и оказался меньше, чем в ряде ведущих стран. Об этом 17 декабря заявил Владимир Путин во время большой пресс-конференции. По его словам, экономику во многом поддержали меры финансовой помощи бизнесу и населению. При этом в ближайшее время власти сосредоточатся на восстановлении рынка труда и реальных доходов граждан, подчеркнул президент. В ходе общения с журналистами он предположил, что ситуация с коронавирусом может измениться в лучшую сторону уже в 2021 году.

Россия решает проблемы, связанные с пандемией коронавируса, лучше многих ведущих государств мира. Об этом в четверг, 17 декабря, заявил президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

«Можно с уверенностью сказать, что мы встретили эти проблемы достойно и отчасти даже, может быть, лучше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся и устойчивостью своей экономики, и развитием своих социальных служб и систем здравоохранения», — отметил российский лидер.

По его словам, из-за последствий COVID-19 экономика России сократилась на 3,6%. Это меньше, чем в США и странах Евросоюза , где в ряде государств снижение ВВП достигло едва ли не 9%, подчеркнул Путин.

По данным президента, в ноябре 2020 года обрабатывающая промышленность России выросла на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Рост сельскохозяйственного производства в настоящий момент составляет 1,8%, а по итогам текущего года может ускориться до 2%.

«Банковский сектор у нас в весьма удовлетворительном состоянии, прибыль банков оценивается в этом году примерно в 1,3 трлн рублей. Это говорит об устойчивости финансовой системы», — добавил Владимир Путин.

Как рассказал президент, сдержать экономический спад в России и поддержать наиболее пострадавшие от пандемии отрасли удалось за счёт мер финансовой помощи бизнесу и населению. Речь идёт о предоставлении кредитных каникул, грантов и льготных займов предприятиям, налоговых отсрочках и послаблениях для компаний и предпринимателей, а также о прямых выплатах семьям с детьми.

«В целом направили на поддержку граждан и промышленности, на борьбу с пандемией 4,6 трлн рублей. Для нас это беспрецедентные деньги, это 4,5% ВВП страны», — заявил Путин.

Российский лидер уточнил, что всего на прямую помощь населению власти направили 838 млрд рублей. При этом в ходе пресс-конференции глава государства объявил и о новой выплате к Новому году всем семьям с детьми до семи лет — по 5 тыс. рублей на каждого ребёнка.

Как отметил в разговоре с RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников , без государственной поддержки темпы снижения ВВП России могли бы достичь 5—5,5%. Помимо этого, глубину спада позволили ограничить структурные особенности российской экономики, уверен эксперт.

«В связи с коронавирусом в наиболее трудную ситуацию попали те экономики, которые ориентированы на внутреннее потребление с преобладанием сектора услуг. Причины понятны — социальное дистанцирование нанесло удар по тем предприятиям, где требуется непосредственный контакт с клиентом. Поэтому ВВП просел гораздо больше в странах с высокой долей сферы услуг — это США, Япония и страны ЕС», — пояснил Масленников.

Социальное решение

Во время общения с журналистами Владимир Путин обратил внимание и на ряд возникших в связи с пандемией социальных проблем. Так, по его словам, в 2020 году реальные доходы россиян сократятся на 3%, в то время как реальные зарплаты вырастут лишь на 1,5%.

Помимо этого, президент рассказал о заметном росте безработицы. В результате последствий коронавируса соответствующий показатель увеличился с 4,7 до 6,3%. Впрочем, восстановление рынка труда может произойти уже в 2021 году, считает глава государства.

«Всё, что мы делаем по поддержке экономики, по поддержке пострадавших отраслей производства, связано напрямую с поддержанием рабочих мест. Сейчас (безработица. — RT) 6,3%, надеюсь, что нам в течение следующего года удастся выйти на прежние показатели», — заявил Путин.

Согласно его оценке, одним из ключевых вызовов для российской экономики также стал рост бедности. Как рассказал глава государства, с 2000 по 2017 год в стране удалось сократить долю малоимущих граждан с 29 до 12,3%, но в 2020-м это значение достигло 13,5%. Между тем власти страны намерены добиться снижения показателя в два раза в течение следующих девяти лет, заверил президент.

«План такой: к 2030 году уйти с сегодняшних 13,5% до 6,5% людей, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума. Плохо, конечно, что и 6,5% сохранится, но мы должны исходить из реалий. Это реально, я считаю, цель амбициозная, но реальная», — подчеркнул Путин.

Отметим, что в конце сентября правительство России одобрило общенациональный план восстановления экономики. Проект содержит около 500 мероприятий, а стоимость его выполнения может составить порядка 5 трлн рублей. В рамках инициативы власти планируют выйти на уровень безработицы ниже 5% и обеспечить рост реальных доходов граждан на 2,5% ежегодно.

«Снижение числа бедных в стране и рост доходов