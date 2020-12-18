Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности в эфире НСН объяснил, кто больше всех потеряет от ввода в эксплуатацию «Северного потока-2».

Президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе большой пресс-конференции выразил надежду на скорое завершение строительства «Северного потока — 2», отметив, что этот проект выгоден как Германии, так и Европе.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, что больше всех потеряют от ввода «Северного потока-2» США и Украина, всей остальной Европе газопровод выгоден.

«Больше всего от ввода «Северного потока-2» пострадают Украина и США. Украина потеряет транзит газа, а США не смогут продавать в Европу сланцевый газ. Сейчас же Украина является безальтернативным транзитером, "Газпром" не сможет выполнить европейские контракты, не используя ее газотранспортную систему. С появлением же этого газопровода появится возможность выбора, и тогда Украина начнет терять контракты на прокачку газа», — сказал Юшков.

Он напомнил, что сейчас действует пятилетний контракт на поставки газа через Украину, который очень неудобен для «Газпрома» — суточные лимиты прокачки нельзя переносить даже на день.

«Я думаю, что после истечения этого контракта транзита через Украину больше не будет — маршрут затратный, географически неудобный, ГТС Украины весьма старая и требует сравнительно много энергии для прокачки по ней газа, а в Европе намерены с 2021 года отслеживать так называемый «углеродный след» — сколько энергии потрачено на производство единицы товара. Более того, украинские тарифы на прокачку газа — самые высокие в Европе», — отметил эксперт

При этом он подчеркнул, что новый газопровод в Европе выгоден всем, даже полякам, которые смогут дешевле покупать газ у Германии, а потом продавать его Украине по реверсу. «Однако Польша, демонстрируя лояльность США, пытается проект остановить, чисто по политическим мотивам», — отметил он.

По его словам, стратегия США — запереть Россию на украинском транзите, а потом этот транзит остановить. Тогда в Европе будет дефицит газа, цены вырастут и можно будет продавать сланцевый газ из США. По мнению аналитика, на этом фоне весь европейский бизнес обоими руками за возможность выбора поставщиков газа, которую им и дает «Северный поток-2».

«После достройки газопровода у США останется только один способ помешать его работе — ввести санкции с запретом покупать газ у конкретного поставщика, то есть у «Газпрома». Но это радикальный сценарий, так как «Газпром» — крупнейший поставщик газа в Европу, он продает порядка 200 млрд кубометров газа в год. Это будет огромная дыра в газовом балансе Европы. Такие санкции приведут к жесточайшему конфликту между Европой и США», — отметил он.

В этой связи Юшков прогнозирует, что полного запрета не будет, США просто начнут постепенно давить с целью сократить поставки российского газа.