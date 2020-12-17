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Чубайс рассказал об успехе и провале России в энергетике 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Чубайс рассказал об успехе и провале России в энергетике
Фото: РИА Новости
Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс назвал стратегические риск, провал и успех России в энергетике.

"Стратегический успех — это тот факт, что Россия за последние четыре года реально создала технологический кластер возобновляемой энергетики", — сказал Чубайс в рамках пресс-конференции по итогам форума "Сто лет электричества".

"Стратегический провал страны — энергоэффективность. Практически все задачи, которые были поставлены президентом в этой сфере, сорваны; базовые показатели, которые показывают динамику энергоэффективности в стране, особенно в последние годы, выглядят ну просто ужасно", — подчеркнул он, добавив, что нужно признать этот факт и двигаться дальше.
Также спецпредставитель президента РФ отметил, что Россия начала формировать свою климатическую политику. В 2016 году Россия подписала Парижское соглашение по климату, и, по словам Чубайса, сейчас РФ находится на стадии формирования фундаментальных целевых параметров.
"Они пока еще не до конца сформированы, есть указ президента по целям 2030 года, но нет стратегии низкоуглеродного развития. Вот мы находимся в моменте, когда мы определим, что мы сами хотим достичь в следующие 10 лет и в следующие 30 лет. Цели 30-ые и цели 50-ые. Вот здесь, мне кажется, очень большой стратегический риск. Риск того, что мы пойдем по накопленной за 75 лет уникальной компетенции, которая называется героическое занижение планов, а потом их героическое выполнение. Это соблазн", — сказал Чубайс.
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Экономика , Анатолий Чубайс
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