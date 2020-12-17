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Эксперт оценил судьбу «Северного потока 2» и влияние США на проект 

Прайм 1 час назад
Эксперт: «Северный поток 2» будет достроен несмортя на США
Фото: РИА Новости
Газопровод "Северный поток 2" будет достроен, хотя на отказ США от попыток сорвать проект надежд мало, прокомментировал для РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции ранее в четверг, что осталось проложить около 165 километров газопровода "Северный поток 2", и он думает, что проект будет завершен.
Путин при этом выразил надежду, что новая администрация США не будет давить на европейских партнеров проекта и будет действовать в режиме честной конкуренции.

"Я согласен с президентом… относительно достройки. Эти работы будут завершены. То, что сейчас не называются конкретные сроки, тоже вполне резонно. Во-первых, у нас нет дедлайна в ближайшем будущем, что кровь из носу нужно закончить работы к конкретной дате. А во-вторых, против проекта проводится по сути военно-политическая операция со стороны страны-гегемона. Поэтому работа ведется без лишнего шума в эфире", — прокомментировал Гривач.

"В то же время я не разделяю надежд по поводу отказа США от политики санкций против "Северного потока 2". Американцы и так их вводят осторожно и дозированно, при этом вовсю "размахивая дубиной" в медиапространстве и на дипломатическом фронте", — продолжил эксперт.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Штаты годом ранее ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Но в минувшую пятницу строительство возобновилось — силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна".
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Комментарии 1
Экономика , Алексей Гривач , Владимир Путин , ЕС , Фонд национальной энергобезопасности , Администрация США , РИА Новости
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