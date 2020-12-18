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Внук Косыгина рассказал, как СССР «сел на нефтегазовую иглу» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Глава правительства Советского Союза Алексей Косыгин после остановки экономической реформы «золотая пятилетка» сконцентрировался на нефтегазовом комплексе и много сделал для создания базы: разведка новых месторождений, строительство газопроводов, рассказал газете ВЗГЛЯД внук Косыгина, академик РАН Алексей Гвишиани.
По словам Гвишиани, лучшее, что его дед сделал в экономике, — это восьмая «золотая пятилетка» 1966-1970 годов: за пятилетие национальный доход вырос на 42%, объем валовой продукции промышленности — на 51%, сельского хозяйства — на 21%.

«Доходы населения существенно увеличились. Это был успех всего советского народа, включающий в себя и личный успех Косыгина как автора реформы. Но потом из-за событий Пражской весны по идеологическим причинам (Брежнев долго колебался, но его убедили) — эту реформу заморозили. Ее не отменяли: все, что было сделано на первом этапе хорошо работало, но реформа не пошла дальше», — заявил он.

Академик отметил, что реформа Косыгина была неким преобразованием социалистической системы хозяйства. По его словам, планировалось разрешить частные рестораны и магазины по образцу Венгрии, Польши и ГДР, но до этого дело не дошло. «А если бы и дошло, точно устои социализма не подорвало бы. Косыгинские реформы перестали быть актуальными уже в девятой пятилетке. Нужен был следующий шаг, а его не было сделано», — добавил он.

«Но в любом случае именно при Косыгине советские люди смогли, накопив денег, купить «Жигули», построенные в Тольятти благодаря его личной договоренности с итальянским «Фиатом». Для своего времени, это были вполне приличные машины. Косыгин вообще считал, что жизнь граждан страны должна улучшаться за счет прироста личного благосостояния: квартир, дач, автомобилей. В отличие от Хрущева, который, например, полагал, что личный транспорт советским людям ни к чему, надо развивать общественный. Дед при этом вспоминал бесплатные трамваи в Ленинграде в конце 1920-х: разбитые, грязные. Когда он возглавил ленинградский горисполком, то ввел оплату за проезд и картина зеркально поменялась», — заявил Гвишиани.

По его словам, в отношении СССР «сесть на нефтегазовую иглу» можно назвать разумным перебросом активности. Академик отметил, что когда экономическая реформа остановилась, Косыгин сконцентрировался на нефтегазовом комплексе.

«Вместе со своими помощниками (Черномырдин был тогда замминистра газовой промышленности) дед много сделал для создания базы: разведка новых месторождений, строительство газопроводов. Эта база помогает нам до сих пор», — заявил он.

В пятницу исполняется 40 лет со дня смерти многолетнего главы правительства Советского Союза Алексея Косыгина. Газета ВЗГЛЯД писала, как СССР упустил возможность избежать эпохи застоя.
В четверг президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что Россия начинает слезать с «нефтегазовой иглы», уже 70% российского бюджета формируется не за счет нефтегазовых доходов.
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Комментарии 9
Экономика , Видео , Алексей Косыгин , Владимир Путин , РАН , Деловая газета "Взгляд"
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