Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.46
89.86
89.94
Прогноз
21.12 – 28.12
$
73.67
87.51
Индексы и котировки Brent
51.50
+0.33 Золото
1878.14
–0.15 РТС
1419.22
+1.37
Динамика валют
EUR / USD
18.12
1.2245
+0.0100
03.12
1.2146
15.12
07.12
23.11

Курс доллара: доллар ждет удивительное падение 

Елена Прошина 1 час назад
Аналитики: курс доллара в 2021 году рухнет до 65 рублей
Фото: Reuters
Опрошенные «Экспертом» аналитики заявили, что обновивший двухлетние минимумы к основным валютам курс доллара в 2021 году рухнет до 65 рублей. Сейчас американская валюта дешевеет благодаря переговорам о новых стимулах для экономики США.
Также доллар слабеет к евро благодаря прогрессу в переговорах о сделке Великобритании и Евросоюза по Brexit. А основным фактором, поддержавшим американскую валюту, стала нефть Brent, впервые с марта приблизившаяся к 52 долларам за баррель.
«Эксперт» отмечает, что заметный рост рубля показал, когда президент России Владимир Путин начал свою пресс-конференцию. После 12:00 17 декабря российская валюта набрала 0,9 процента, достигнув сначала 72,66 к доллару, а затем и 72,65 (максимума с августа).
Аналитик ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев считает, что в 2021 году доллар продолжит падать к большинству мировых валют, так как доминирование США в глобальной экономике уходит в прошлое.
По прогнозу Разуваева, в концу 2021 года доллар достигнет 65-67 рублей, а евро будет стоить 78-80 рублей.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 17 декабря курс доллара упал на 49,5 копейки, до 72,85 рубля. Евро потерял 16 копеек и достиг 89,23 рубля.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Видео дня. Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
Комментарии
Экономика , Александр Разуваев , Владимир Путин , ЕС , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение