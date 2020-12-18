Аналитики: курс доллара в 2021 году рухнет до 65 рублей

Опрошенные «Экспертом» аналитики заявили, что обновивший двухлетние минимумы к основным валютам курс доллара в 2021 году рухнет до 65 рублей. Сейчас американская валюта дешевеет благодаря переговорам о новых стимулах для экономики США.
Также доллар слабеет к евро благодаря прогрессу в переговорах о сделке Великобритании и Евросоюза по Brexit. А основным фактором, поддержавшим американскую валюту, стала нефть Brent, впервые с марта приблизившаяся к 52 долларам за баррель.
«Эксперт» отмечает, что заметный рост рубля показал, когда президент России Владимир Путин начал свою пресс-конференцию. После 12:00 17 декабря российская валюта набрала 0,9 процента, достигнув сначала 72,66 к доллару, а затем и 72,65 (максимума с августа).
Аналитик ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев считает, что в 2021 году доллар продолжит падать к большинству мировых валют, так как доминирование США в глобальной экономике уходит в прошлое.
По прогнозу Разуваева, в концу 2021 года доллар достигнет 65-67 рублей, а евро будет стоить 78-80 рублей.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 17 декабря курс доллара упал на 49,5 копейки, до 72,85 рубля. Евро потерял 16 копеек и достиг 89,23 рубля.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».