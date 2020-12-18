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Силуанов призвал регионы не затягивать с расходованием бюджетных средств 

ТАСС 1 час назад
Силуанов призвал регионы быстрее тратить бюджетные деньги
Фото: ТАСС
Глава Минфина Антон Силуанов призывает регионы не затягивать с расходованием бюджетных средств — "нужно пускать деньги в экономику".

"Те деньги, которые формируются на федеральном уровне и которые идут в регионы, нужно быстрее задействовать: заключать контракты, соглашения, быстрее выпускать в экономику, чтобы они там работали, чтобы они давали прирост экономический в регионах", — сказал Силуанов, выступая на совместной коллегии Минфина Татарстана, управления ФНС и управления Федерального казначейства по республике.

Ранее Силуанов сообщал, что финансовая помощь регионам со стороны правительства РФ в 2021 году будет увеличена. По его словам, в текущем году правительство потратило на компенсацию выпадающих доходов регионов 300 млрд рублей, а на следующий год запланированный объем поддержки составляет 100 млрд рублей.
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Экономика , Антон Силуанов , Федеральная налоговая служба , Федеральное казначейство , Правительство РФ , Минфин
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