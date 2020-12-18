Силуанов призвал регионы быстрее тратить бюджетные деньги

"Те деньги, которые формируются на федеральном уровне и которые идут в регионы, нужно быстрее задействовать: заключать контракты, соглашения, быстрее выпускать в экономику, чтобы они там работали, чтобы они давали прирост экономический в регионах", — сказал Силуанов, выступая на совместной коллегии Минфина Татарстана, управления ФНС и управления Федерального казначейства по республике.