Кремль: «Кабмин мог не отличить рост цен на еду от инфляции»

Неоправданное повышение цен на продукты питания могло быть поздно замечено Правительством Российской Федерации по причине того, что там могли не отличить его от сезонных ценовых колебаний, заявил «Ура.ру» пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«…не получилось правильно идентифицировать неоправданный рост цен и отличить его от сезонных колебаний цен, которые имеют место», — цитирует издание Пескова.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ, специалисты правительства следят за ситуацией с ценами, обращаются к данным Росстата и социологов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, согласно данным исследования Фонда «Общественное мнение», 70% россиян заметили в последний месяц более быстрый, чем раньше, рост цен на основные продукты товары.