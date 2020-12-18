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Кремль: «Рост цен на еду могли не отличить от сезонных колебаний» 

Лера Букина 1 час назад
Кремль: «Кабмин мог не отличить рост цен на еду от инфляции»
Фото: ТАСС
Неоправданное повышение цен на продукты питания могло быть поздно замечено Правительством Российской Федерации по причине того, что там могли не отличить его от сезонных ценовых колебаний, заявил «Ура.ру» пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«…не получилось правильно идентифицировать неоправданный рост цен и отличить его от сезонных колебаний цен, которые имеют место», — цитирует издание Пескова.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ, специалисты правительства следят за ситуацией с ценами, обращаются к данным Росстата и социологов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, согласно данным исследования Фонда «Общественное мнение», 70% россиян заметили в последний месяц более быстрый, чем раньше, рост цен на основные продукты товары.
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Экономика , Дмитрий Песков , Росстат , Правительство РФ
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