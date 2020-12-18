Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля 

"Если будет принято решение по введению цифрового рубля, это будет очень постепенный процесс. Люди, бизнес будут к этому привыкать. На наш взгляд, на кредитные ставки это уж точно не повлияет, потому что кредитные и депозитные ставки будут такими же, как с цифровым рублем, так и без цифрового рубля. Они будут во многом определяться ситуацией с инфляцией, нашей денежно-кредитной политикой", — сказала глава ЦБ на пресс-конференции в пятницу.