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Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля 

РИА Новости и ещё 2 4 часа назад
Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля
Фото: РИА Новости
Введение цифрового рубля будет постепенным, и на банковские ставки оно точно не повлияет, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Если будет принято решение по введению цифрового рубля, это будет очень постепенный процесс. Люди, бизнес будут к этому привыкать. На наш взгляд, на кредитные ставки это уж точно не повлияет, потому что кредитные и депозитные ставки будут такими же, как с цифровым рублем, так и без цифрового рубля. Они будут во многом определяться ситуацией с инфляцией, нашей денежно-кредитной политикой", — сказала глава ЦБ на пресс-конференции в пятницу.

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Он добавила, что, если востребованность цифрового рубля возникнет, это, наверно, будет даже очень хорошо.
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