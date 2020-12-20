Спрогнозирован размер ключевой ставки ЦБ в 2021 году

Рейтинговое агентство Национальные кредитные рейтинги (НКР) ждет, что Центробанк будет сохранять ставку в пределах 4-4,5% в следующем году, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Банки.ру.

Аналитики отмечают, что движение ставки будет проходить в узком диапазоне между 4% и 4,5%. Сейчас ставка ЦБ 4,25%. Такой уровень аналитики прогнозируют до середины следующего года, При этом, влияние такой ставки будет минимальных для экономики.

Сама же экономики начнет восстанавливаться после снятия ограничений и повышения спроса на углеводороды. Постепенное развитие может увеличить ВВП страны до 2,5-2,7%, что позволит увеличить реальные доходы граждан.

При таком развитии специалисты предполагают, что ставка ЦБ может быть снижена до 4%.