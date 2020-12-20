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Эксперты спрогнозировали размер ключевой ставки ЦБ в 2021 году 

Deita.ru 31 минуту назад
Спрогнозирован размер ключевой ставки ЦБ в 2021 году
Фото: РИА Новости
Рейтинговое агентство Национальные кредитные рейтинги (НКР) ждет, что Центробанк будет сохранять ставку в пределах 4-4,5% в следующем году, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Банки.ру.
Аналитики отмечают, что движение ставки будет проходить в узком диапазоне между 4% и 4,5%. Сейчас ставка ЦБ 4,25%. Такой уровень аналитики прогнозируют до середины следующего года, При этом, влияние такой ставки будет минимальных для экономики.
Сама же экономики начнет восстанавливаться после снятия ограничений и повышения спроса на углеводороды. Постепенное развитие может увеличить ВВП страны до 2,5-2,7%, что позволит увеличить реальные доходы граждан.
При таком развитии специалисты предполагают, что ставка ЦБ может быть снижена до 4%.
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Экономика , Рынки , Центральный банк России , Banki.ru , РИА "Дейта"
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