Эксперты объяснили россиянам, почему дорожают продукты

Российский агросектор за 11 месяцев этого года показал отрицательную динамику, но падение замедлилось, утверждает Минэкономразвития . Хуже всего дела обстоят со сбором сахарной свеклы, картофеля, подсолнечника. Сократилось производство куриных яиц — на 2,7%. Эксперты считают, что на этом фоне власти не смогут стабилизировать цены на продукты питания. Сдержать рост цен хотя бы частично могло бы введение продовольственных карточек для малоимущих, но власти не могут на это решиться.

Российский ВВП остается в отрицательной зоне, но его падение замедлилось, отметило Минэкономразвития в обнародованном на этой неделе исследовании «Картина деловой активности за ноябрь 2020 года».

В ноябре падение ВВП замедлилось до -3,7% к ноябрю прошлого года, сообщается в исследовании. А снижение ВВП по итогам 11 месяцев оценивается на уровне -3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основной вклад в некоторое улучшение динамики ВВП внес агросектор (сельхозорганизации, фермеры, личные хозяйства). «В сельском хозяйстве падение в ноябре замедлилось до снижения на 2,1% после падения на 6,6% в октябре. Показатели сбора зерновых и производства мяса и молока превышают уровни прошлого года», — говорится в исследовании Минэкономразвития.

Минус яйца, свекла и картошка

Вместе с тем отрицательный вклад в динамику отрасли по-прежнему вносит сокращение сбора сахарной свеклы, картофеля и других овощей, что также стало одним из факторов снижения выпуска продукции в пищевом комплексе.

Например, после рекордных уровней прошлого года сбор сахарной свеклы и подсолнечника снизился на 40,4% (до 32,4 млн тонн) и на 13,6% (до 13,3 млн тонн) соответственно.

«Кроме того, в ноябре сократилось производство куриных яиц — меньше на 2,7% после околонулевой динамики месяцем ранее», — указывается в документе.

Снижение производства яиц в ноябре произошло из-за сокращения поголовья птицы. Всего производство яиц составило 3,4 млрд штук.

Ранее в на этой неделе Росстат подвел предварительные итоги уборочной кампании. Положительная динамика была отмечена по зерновым и зернобобовым культурам. Урожай составил 132,9 млн тонн, что выше почти на 10% показателя прошлого года. Исторический максимум по этим сельхозкультурам был достигнут в 2017 году. Тогда было собрано 135,5 млн тонн зерновых и зернобобовых.

В секторе животноводства в ноябре также наблюдалось улучшение динамики. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 18,4 млн голов (на 0,5% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года), в том числе 8 млн коров (на 0,1% больше).

Численность свиней выросла на 4% до 26,4 млн голов, но овец и коз стало меньше на 0,7% — 23 млн голов.

Молочная отрасль произвела 2,3 млн тонн молока (на 2,2% больше, чем годом ранее). Но по сравнению с октябрем этого года показатель снизился сразу на 9,8%.

По ряду других позиций также наблюдается сокращение показателей, отмечается в исследовании Минэкономразвития.

Негативная динамика в производстве сельхозкультур уже нанесла удар по рынку продовольствия. В последние месяцы резко пошли в рост цены на базовые продукты питания россиян. Ситуация стала поводом для критики правительства со стороны Кремля. Стабилизировать ситуацию с ценами потребовал 9 декабря президент Владимир Путин . Он рекомендовал профильным ведомствам —Минэкономразвития, Минсельхозу Минпромторгу — «не экспериментировать с ценами». В итоге власти ввели квоты и повышенные пошлины на экспорт пшеницы.

Кроме того, как стало известно 19 декабря Россия планирует ввести экспортную пошлину на сою в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну. Такое решение было принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию. Об этом сообщил «Интерфаксу» один из участников заседания подкомиссии.

Ранее в рамках мер по стабилизации цен на продовольственном рынке было принято решение о повышении экспортной пошлины и на другие масличные культуры — на подсолнечник и рапс.

Эксперты, опрошенные «Газетой.ру», скептически оценивают регуляторные меры, которые вводятся правительством для стабилизации цен.

«Малышей» не пускают в сети

В конечной цене, которую потребитель видит на полке магазина, есть не только стоимость от производителя или торговая наценка, но и многое другое. Это расходы на транспорт, на складские помещения, выплаты по банковским кредитам, расходы на безопасность, на зарплаты и медстраховки сотрудникам, IT сопровождение бизнеса, на рекламу… «И когда падает спрос на все эти услуги, производители этих услуг (транспортные компании, ЖКХ, владельцы коммерческой недвижимости, банки и страховые компании и т.д.) пытаются отыграться именно на тех сегментах бизнеса, который завязан на еду, на продовольствие. Считается, что в продуктовом секторе ситуация всегда лучше даже в период экономического кризиса и по этой причине именно с продуктового сектора все пытаются получить недополученную прибыль», — говорит член экспертного совета по эффективности управления при комитете Госдумы по экономической политике Николай Калмыков

Если к этому добавляется еще и жесткое регулирование рынка со стороны властей, то долговременной стабилизации цен все равно не получится, резюмирует эксперт.

Ограничения экспорта ударят не только по производителям продукции АПК и ритейлу, но и, например, по переработчикам, считает гендиректор российского подразделения Agrozan Commodities Сабина Содикова.

«Переработчики уже закупили дорогое сырье в размере двух месячных запасов. Имея дорогое сырье и ограничение внутренней цены готовой продукции, переработчики столкнутся с проблемой рентабельности своего производства. Производство снизится, предложение товара на полке сократится. А это почва для роста цен», — говорит Содикова.

В планируемый правительством ценовой мониторинг неплохо было включить и расходы бизнеса за право встать на полку и продавать продукцию. «В первую очередь от этого страдают малые предприятия, фермеры, которые зачастую отсечены от торговых сетей. А ведь именно „малыши“ могли бы стимулировать конкуренцию по качеству и цене на благо покупателей», — добавляет Калмыков.

Жизнь по карточкам

Эксперты полагают, что в таких условиях, которые сложились сейчас на рынке сельхозпродукции, целесообразнее ввести адресную финансовую помощь малоимущим гражданам. «Да, речь идет о талонах или карточках на бесплатный хлеб, масло и сахар. Эта мера позволила бы простимулировать дополнительный спрос, и обошлась бы бюджету гораздо дешевле, чем стимулировать неэффективное производство, субсидировать банкам процентные ставки для МСП, поддерживать безработных и так далее», — говорит Содикова.

Вводить или не вводить продовольственные карточки — эта тема обсуждается с 1992 года и власти возвращаются к ней всякий раз, когда экономика стагнирует или входит в период спада. Последний раз талоны на продовольствие вводили в 80-х годах прошлого века в СССР. «Но это был совсем иной тип госрегулирования, по сравнению с тем, который обсуждается сейчас. Те, советские талоны (на мясо, масло, сахар, водку), — они рационировали потребление. То есть, больше разрешенного объема ничего было нельзя купить. Это были талоны экономики дефицита», — говорит директор Института аграрных исследований ВШЭ Евгения Серова.

По ее словам, сейчас нужны талоны, которые, с одной стороны, расширяют спрос, с другой стороны — помогают неимущим. «Почувствуйте разницу. Это талоны экономики перепроизводства», — считает Серова.

В апреле этого года Минпромторг по просьбе представителей торговых сетей обсуждал тему введения продуктовых карточек. Как временную меру. Назывался размер господдержки — 10 тысяч рублей на человека ежемесячно. В льготную категорию, как предполагалось, могли быть зачислены порядка 10 млн россиян. Но и эта инициатива сошла на нет.

Эксперты единодушны во мнении, что власти не решатся на стимулирование агрорынка через поддержку потребителей. Между тем, по мнению директор Центра исследований постиндустриального общества доктора экономических наук Владислава Иноземцева , программа субсидирования примерно 20 млн малоимущих россиян хотя бы на 1-1,5 тыс. рублей в месяц могла бы простимулировать и производителей и переработчиков аграрной продукции.