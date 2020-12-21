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Эксперты прогнозируют, что компании сохранят «удаленку» на многие годы 

Прайм 29 минут назад
Дистанционный формат работы во многих компаниях продолжится не только в 2021 году, но и сохранится на многие годы, предполагают аналитики сервисов Работа.ру и СберИндекс в исследовании о предварительных итогах 2020 года на рынке труда, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"В 2020 году компании быстро адаптировались к удаленному формату. Вакансий с пометкой "удаленная работа" за год стало на 44% больше, чем в 2019 году. В 2021 году этот тренд сохранится на многие годы и трансформируется", — указывают они.

По мнению экспертов, гибким станет и сам бизнес. "Работа приобретет гибридный характер: вместо привычного офиса — домашние рабочие места и коворкинги, вместо совещаний — онлайн-встречи (Zoom, Skype и другое) и чаты в мессенджерах", — прогнозируют они.
Таким образом, по оценке экспертов, сотрудники смогут самостоятельно выбирать, сколько дней они будут работать в офисе, а сколько — удаленно, и у людей появится возможность брать подработку с гибкой оплатой.
"Компаниям такой проектный подход поможет снизить затраты на содержание офисов, инфраструктуру и прочее, а также откроет новые горизонты для привлечения сотрудников и экспертов, недоступных для локального найма", — считают аналитики.
Исследование показало, что каждый пятый россиянин (20%) оказывает частные услуги, причем для большинства это является подработкой в дополнение к основной занятости. "Всё больше кандидатов ищут работу со свободным графиком, чтобы иметь возможность брать сторонние заказы. В 2020 году таких соискателей стало на 23% больше, чем в прошлом. В 2021 году данный тренд будет только набирать обороты", — ожидают авторы доклада.
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Комментарии 1
Экономика , Видео , Компании , РИА Новости
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