В РФ предложили провести «умную оптимизацию» госслужащих

Провести цифровую трансформацию государственного аппарата с одновременной оптимизацией чиновников, которые заняты рутинными функциями. С таким предложением в правительство страны обратились эксперты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

Речь идет об "умной оптимизации". То есть не сокращении персонала на выбранную величину, а "приведении численности служащих в соответствие с реально осуществляемыми функциями и полномочиями, установленными целями и конечными результатами деятельности, а также создании устойчивого механизма поддержания оптимальной численности с учетом новых квалификационных требований", — со ссылкой на подготовленный доклад пишут " Известия ".

Эксперты НИУ ВШЭ отмечают, что в центральных аппаратах 52 ведомств большинство чиновников заняты не профильной, содержательной и аналитической работой, а рутинными и обеспечивающими функциями. В 29 из 52 ведомств этим занимается примерно треть сотрудников. Цифровизация процессов поможет устранить перекос. Плюс изменения в структуре должны привести к расширению аналитических и прогнозных функций и в министерствах, и в аппарате правительства, где сейчас во многих департаментах собраны совершенно разные отрасли и компетенции.

Напомним, оптимизация штата госслужащих должна начаться с 1 января 2021 года и завершится в течение трех месяцев — к 1 апреля. Согласно утвержденному решению, штат центральных аппаратов федеральных органов власти с 1 января 2021 года должен быть сокращен на пять, а территориальных органов — на десять процентов. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.