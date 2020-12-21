В Совфеде скептически восприняли идею о продуктовых карточках

"За рубежом цена на масло выше, в том же Китае. Союз маслопроизводителей, конечно, начинает себя вести социально безответственно. Понятно, что в Китае минимум в два раза дороже [можно реализовать], поэтому масло все транспортируют на экспорт. Это валютная выручка, валютный контракт. Здесь нужны заградительные меры: если ты хочешь продавать за рубежом с повышенной пошлиной, то продавай, но вот эта разница [в выручке] пойдет на социальную поддержку малоимущих и нуждающихся", — уточнил сенатор.