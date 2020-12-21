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В Совфеде прокомментировали предложение главы комиссии ОП ввести продуктовые карточки 

ТАСС 40 минут назад
В Совфеде скептически восприняли идею о продуктовых карточках
Фото: ТАСС
Введение продовольственных карточек в РФ может быть оправдано только при дефиците продуктов, сейчас недостатка в продовольствии не наблюдается, заявил ТАСС в понедельник первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
Ранее в СМИ сообщили, что глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила ввести в России продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за подорожания базовых продуктов.

"Я скептически к карточкам отношусь, они могут быть в том случае, кода не хватает товаров продовольственной группы, тогда можно объяснить, почему при наличии дефицита надо защитить самую бедную группу населения. А когда у нас этих видов товаров в избытке, карточная система — неправильная форма социальной защиты", — сказал Рябухин.

"Я думаю, что все-таки более эффективное предложение сформулировано в данной ситуации президентом. Сейчас Генпрокуратура РФ выполняет поручение президента — проверяет состояние цен, осуществляет их мониторинг вместе с торговыми комиссиями субъектов РФ, уже первая реакция есть по основным жизненно важным продуктам питания. Например, по сахару, маслу, хлебу и так далее. Надо осуществлять этот мониторинг постоянно, потому что логического объяснения, почему эти цены на жизненно необходимую группу товаров поднялись, нет", — подчеркнул сенатор.
По его мнению, более эффективной поддержкой малоимущего населения может стать введение заградительных мер при реализации продовольственных товаров за рубежом.

"За рубежом цена на масло выше, в том же Китае. Союз маслопроизводителей, конечно, начинает себя вести социально безответственно. Понятно, что в Китае минимум в два раза дороже [можно реализовать], поэтому масло все транспортируют на экспорт. Это валютная выручка, валютный контракт. Здесь нужны заградительные меры: если ты хочешь продавать за рубежом с повышенной пошлиной, то продавай, но вот эта разница [в выручке] пойдет на социальную поддержку малоимущих и нуждающихся", — уточнил сенатор.

На оперативном совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами 14 декабря глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что торговые сети до 20 декабря заключат соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен. Соглашения будут действовать до конца первого квартала 2021 года и будут предусматривать снижение цен производителями при поставке в розничные сети и ограничение розничной цены федеральными и региональными торговыми сетями.
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Комментарии
Экономика , Личный счет , Максим Решетников , Сергей Рябухин , Михаил Мишустин , Общественная палата России , Генпрокуратура РФ , Совет Федерации , Минэкономразвития , ИТАР-ТАСС
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