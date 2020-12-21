Борисов резко выступил против госфинансирования фильма о космосе

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Российский вице-премьер Юрий Борисов , курирующий космическую отрасль, выступил против государственного финансирования фильма «Вызов». Об этом сообщает РБК.

Как писал «Рамблер», в сентябре Роскосмос анонсировал съемки фильма «Вызов» — совместного проекта госкорпорации, «Первого канала» и студии Yellow, Black and White.

Сообщалось, что снимать фильм будут на Международной космической станции осенью 2021 года: на МКС отправят одну актрису, отобранную конкурсом и медкомиссией.

Борисов отметил, что пропагандировать достижения российской космонавтики надо, но не за счет государственного бюджета.

«Если найдут спонсоров, которые оплатят пребывание актеров на орбите, и это не помешает основной научной программе МКС — ради бога, пускай снимают», — подчеркнул он.

Вице-премьер напомнил, что космический туризм обходится очень дорого.

«У контролирующих органов возникнут вопросы еще на старте: вы что делаете? На что вы собираетесь потратить деньги налогоплательщиков?» — предупредил он.

По словам Борисова, пока он занимает свой пост, финансировать художественный фильм за государственный счет он не позволит.