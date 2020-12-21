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«Точно не пропущу»: Борисов резко выступил против госфинансирования фильма о космосе 

Елена Прошина 16 минут назад
Борисов резко выступил против госфинансирования фильма о космосе
Фото: depositphotos.com
Российский вице-премьер Юрий Борисов, курирующий космическую отрасль, выступил против государственного финансирования фильма «Вызов». Об этом сообщает РБК.
Как писал «Рамблер», в сентябре Роскосмос анонсировал съемки фильма «Вызов» — совместного проекта госкорпорации, «Первого канала» и студии Yellow, Black and White.
Сообщалось, что снимать фильм будут на Международной космической станции осенью 2021 года: на МКС отправят одну актрису, отобранную конкурсом и медкомиссией.
Борисов отметил, что пропагандировать достижения российской космонавтики надо, но не за счет государственного бюджета.

«Если найдут спонсоров, которые оплатят пребывание актеров на орбите, и это не помешает основной научной программе МКС — ради бога, пускай снимают», — подчеркнул он.

Вице-премьер напомнил, что космический туризм обходится очень дорого.

«У контролирующих органов возникнут вопросы еще на старте: вы что делаете? На что вы собираетесь потратить деньги налогоплательщиков?» — предупредил он.

По словам Борисова, пока он занимает свой пост, финансировать художественный фильм за государственный счет он не позволит.

«Точно не пропущу», — заключил он.

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Комментарии 4
Экономика , Юрий Борисов , Роскосмос
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