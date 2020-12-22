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Трубоукладчик ускорил темп строительства «Северного потока — 2» 

runews24.ru 1 час назад
В экономической зоне Германии на мелководном участке Балтийского моря трубоукладочная баржа «Фортуна» ускорила темп работы на строительстве «Северного потока — 2».
Об этом со ссылкой на навигационный портал Myshiptracking сообщило издание EurAsia Daily. За сутки «Фортуна» прошла 450 метров. Сейчас укладывается одна ветка газопровода. При сохранении такого темпа есть вероятность того, что участок будет пройден к Новому году.
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Всего за пять дней трубоукладочная баржа прошла около 1,4 километра. Это больше половины первой нитки газопровода.
Как поясняют эксперты, невысокий ход прокладки связан с тем, что много времени тратится на перемещение якорей после прохождения каждого участка. Между тем ТУБ "Фортуна" способна укладывать не менее полутора километров труб в сутки.
Глубина Балтийского моря на мелководье Адлергрунд менее двадцати метров, в связи с этим судно «Фортуна» не нарушает санкции. Напомним, что санкции США введены в отношении тех судов, которые прокладывают трубы на «Северном потоке — 2» на глубине более 33 метров.
Государственное управление водными путями и судоходством Штральзунда установило временное ограничение для судов, проходящих в этом районе. Предписано обходить район работ в Адлергрунде на расстоянии 1,25 мили до 15 января 2021 года.
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