Эксперты предрекли новые изменения налогов в России 

Новые налоговые изменения ожидают россиян в 2021 году, в том числе связанные с корректировкой уже принятых решений. Скорее всего, они будут затрагивать все сферы экономики. Об этом написали "Известия" со ссылкой на прогноз, составленный по просьбе этого издания ведущими российскими экономистами.

Доцент РАНХиГС Сергей Хестанов уверен, что изменений будет много, а их количество сократится только после того, как основные для правительства показатели (например, доходы населения и демография) стабилизируются или хотя бы приблизятся к плановым значениям.

В свою очередь, профессор ВШЭ Юрий Симачев считает, что из-за нерешенных проблем в малом бизнесе фискальная политика российских властей будет активной, однако ориентированной скорее на стимулирование. Он добавил, что перед Россией стоит задача стимулирования цифровой трансформации экономики, которая требует продолжения налогового маневра для развития IT-сектора.

Директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев отмечает, что пандемия COVID-19 в 2021 году ускорит диверсификацию российской экономики. Он предрек "скорое начало необратимого спада" отраслям нефти и газа, объяснив это ростом популярности электромобилей, снижением потребности в перемещениях в целом, усилением налогового давления на энергетический сектор, ужесточением зеленой политики.

Будет падать и значение других добывающих отраслей низкого передела, в которых высок уровень вредных выбросов, в то время как позиции IT-компаний будут укрепляться. Во время пандемии последние начали уходить в нетрадиционные для себя сферы деятельности, такие как производство продуктов и разработка медикаментов. Это может привести к монополизации некоторых традиционных рынков цифровыми гигантами и обострению конкуренции, говорит заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

Предполагается, что резкие сдвиги произойдут в сфере недвижимости. Из-за массового перехода на удаленку Россию в среднесрочной перспективе ждет пересмотр традиционной офисной культуры. Так, некоторые службы навсегда перейдут на дистанционную работу, что уронит спрос на офисную недвижимость, снизит ставки аренды и объемы строительства бизнес-центров. Потребность привлекать "белые воротнички" из регионов будет снижаться, что приведет к падению спроса на жилье в Москве и Санкт-Петербурге.

В целом 2020 год привел к усилению роли государства в экономике в России и остальном мире. Буклемишев отмечает, что уровень госсобственности и доля расходов в ВВП, зависимость экономики от государства продолжат увеличиваться и в 2021 году. Соцвыплаты, поддержка стратегических отраслей с длинными цепочками — например, авиационная индустрия и здравоохранение — все это будет финансироваться из бюджетных средств.