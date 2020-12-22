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Медведев прокомментировал введенные США санкции 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Медведев предложил приостановить внешние связи с США
Фото: РИА Новости
Администрацию Белого дома накрыла волна прощальной активности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя новые санкции США.
Американский минторг в понедельник опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт.

"Администрацию Белого дома накрыла волна прощальной активности. Надо успеть ввести новые санкции в отношении большего числа российских и китайских компаний. Под раздачу попали и органы исполнительной власти, что само по себе глупо, поскольку они в любой стране создаются для управления государством, а не для коммерческой деятельности. Следуя этой ущербной логике, нашим странам нужно наказать госдеп и вообще приостановить внешние связи с американцами", — написал Медведев на своей странице в "ВКонтакте".

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Экономика , Дмитрий Медведев , Госдеп США , Совет безопасности РФ
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