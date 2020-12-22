Минфин объяснил исключения в налоговом соглашении с Кипром

"Госкомпании не попадают, потому что эти исключения касаются исключительно компаний, которые имеют реальное экономическое присутствие на Кипре, которые имеют фактическое право на доход. А в части кредитов и выплат по облигациям эти исключения сделаны для того, чтобы не было удорожания для российских компаний финансирования от розничных европейских инвесторов", — сказал Сазанов на пленарном заседании Госдумы.