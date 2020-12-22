Минфин объяснил исключения в налоговом соглашении с Кипром

Новое налоговое соглашение с Кипром, увеличивающее до 15% налог по дивидендам и процентам, предусматривает ряд исключений, чтобы не допустить удорожания финансирования для российских компаний и ухудшения условий для публичных кипрских компаний, которые инвестировали в Россию, сообщил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
В сентябре Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения. Согласно документу, базовая ставка налога при выплате российскими компаниями дивидендов и процентов на Кипр повышается до 15%, однако предусмотрена и льготная в 5%. Как отмечал Минфин РФ, она действует в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний (не менее 15% акций в свободном обращении), если они не менее года владели не менее 15% капитала компании, выплачивающей доходы. Ранее во вторник Госдума ратифицировала налоговое соглашение с Кипром.
"Госкомпании не попадают, потому что эти исключения касаются исключительно компаний, которые имеют реальное экономическое присутствие на Кипре, которые имеют фактическое право на доход. А в части кредитов и выплат по облигациям эти исключения сделаны для того, чтобы не было удорожания для российских компаний финансирования от розничных европейских инвесторов", — сказал Сазанов на пленарном заседании Госдумы.
"В части публичных компаний, это касается исключительно кипрских компаний, которые являются публичными, у которых есть много розничных инвесторов, чтобы для них не произошло ухудшения условий по сравнению с моментом, когда они инвестировали деньги в Россию, также для них сделано исключение", — заключил он.