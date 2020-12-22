Путин призвал не «хулиганить» с потребителями на рынке топлива

"И отрасль не должна страдать, должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя "хулиганить", — сказал президент во вторник на встрече с вице-премьером Александром Новаком, который курирует эту сферу, комментируя его доклад в части цен на топливо.