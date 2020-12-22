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Средства Фонда благосостояния смогут размещать в золоте 

Парламентская газета и ещё 5 1 час назад
Путин разрешил размещать средства ФНБ в золоте
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий размещать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в драгоценные металлы. Документ опубликован на портале правовой информации.
Новый закон допускает размещение средств ФНБ на депозитах и остатках на счетах в Банке России в драгметаллах. По задумке Минфина, речь прежде всего о золоте.
Поправки нужны для диверсификации вложений Фонда, чтобы обеспечить их сохранность и повышение доходности размещения средств.
Средства ФНБ могут размещаться двумя способами: либо через покупку иностранной валюты, либо через покупку крупных активов. В частности, таких, как долговые обязательства государств, долги иностранных госагентств и центральных банков, а также международных финансовых организаций, в том числе в форме ценных бумаг.
Тот же закон предоставляет Правительству право выдавать в 2021 году госкредиты, не предусмотренные программой на 2021-2023 годы, в пределах её объёма, а также из остатков средств федерального бюджета с 2020 года. Кроме того, предусматривается зачисление всех административных штрафов за неоплату проезда по платным федеральным автодорогам в Федеральный дорожный фонд.
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Комментарии 1
Экономика , Владимир Путин , Минфин , Центральный банк России , Фонд национального благосостояния
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