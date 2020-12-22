Путин разрешил размещать средства ФНБ в золоте

Новый закон допускает размещение средств ФНБ на депозитах и остатках на счетах в Банке России в драгметаллах. По задумке Минфина , речь прежде всего о золоте.

Поправки нужны для диверсификации вложений Фонда, чтобы обеспечить их сохранность и повышение доходности размещения средств.

Средства ФНБ могут размещаться двумя способами: либо через покупку иностранной валюты, либо через покупку крупных активов. В частности, таких, как долговые обязательства государств, долги иностранных госагентств и центральных банков, а также международных финансовых организаций, в том числе в форме ценных бумаг.