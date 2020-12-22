МВФ прогнозирует рост инфляции в зоне евро 

"Пока динамика пандемии значительно не изменится в ближайшие месяцы, восстановление экономической активности будет более постепенным, чем прогнозировалось в октябрьском обзоре мировой экономики. Инфляция, которая снизилась до отрицательных показателей в последние месяцы, в основном отражает временные факторы и, как ожидается, будет постепенно расти и останется ниже краткосрочной цели ЕЦБ, — отмечается в тексте. — Риски остаются до начала 2021 года, но обнадеживающие новости о разработке вакцин дают основания [полагать о] значительном росте. Однако если оперативное распространение безопасных и эффективных вакцин обеспечит быстрое восстановление, то затяжной кризис в сфере здравоохранения может снизить инвестиции и повысит уязвимость государственного и частного сектора".
"Любое дальнейшее ухудшение прогноза потребует дополнительной финансовой поддержки. Властям необходимо изучить варианты улучшения нынешних бюджетных правил", — считают в МВФ.
"По мере восстановления следует обеспечить перенаправление рабочей силы и капитала в наиболее жизнеспособные компании и секторы", — говорится в тексте.