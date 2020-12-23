Авен заявил о «потерянных» годах экономики России

Петр Авен. Последние годы для России можно назвать потерянными из-за недостатка инвестиций и отсутствия позитивных изменений в предпринимательской среде, заявил в беседе с РБК директор Альфа-Банка

Он отметил, что за последние десять лет экономическая модель России пережила трансформацию, отличительной чертой которой стало таргетирование инфляции. Однако «подавление» инфляции, как и в других странах, замедлило рост ВВП.

Авен добавил, что текущий уровень инвестиций, который находится на уровне 20% ВВП, недостаточен для России — общий долг компаний не сократился и составил в 2020 году 60% ВВП.

Глава Альфа-Банка подчеркнул, что в 2021 году российской экономике не придется сталкиваться с локдауном, поэтому ее ждет восстановительной рост.