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Банкир Авен назвал последние годы «потерянными» российской экономики 

Национальная Служба Новостей и ещё 7 2 часа назад
Авен заявил о «потерянных» годах экономики России
Фото: РИА Новости
Последние годы для России можно назвать потерянными из-за недостатка инвестиций и отсутствия позитивных изменений в предпринимательской среде, заявил в беседе с РБК директор Альфа-Банка Петр Авен.
Он отметил, что за последние десять лет экономическая модель России пережила трансформацию, отличительной чертой которой стало таргетирование инфляции. Однако «подавление» инфляции, как и в других странах, замедлило рост ВВП.
Авен добавил, что текущий уровень инвестиций, который находится на уровне 20% ВВП, недостаточен для России — общий долг компаний не сократился и составил в 2020 году 60% ВВП.
Глава Альфа-Банка подчеркнул, что в 2021 году российской экономике не придется сталкиваться с локдауном, поэтому ее ждет восстановительной рост.
Согласно прогнозу Министерства финансов, цены на нефть к 2023 году установятся выше текущих. Параллельно с этим госдолг увеличится с 12,3% до 21,4% к ВВП, а объем нефтегазовых доходов в структуре ВВП вырастет с 28% до 33%.
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Комментарии
Экономика , Компании , Петр Авен , Минфин , Альфа-банк , РБК
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