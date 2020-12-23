Рубль устремился вверх после трех дней падения

Рубль корректируется верх после трех торговых сессий падения относительно доллара и евро.

Стабилизация рынка нефти около психологического уровня 50 долларов за баррель Brent и рост развивающихся валют поддерживают укрепление рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.36 мск падал на 74 копейки, до 75,17 рубля, курс евро — на 76 копеек, до 91,46 рубля, следует из данных Московской биржи

РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТ ПАДЕНИЕ

Российская валюта отскакивает вверх после трех торговых дней падения, корректируя курсовые уровни против основных резервных валют. Так, доллар за предыдущие три сессии укрепился на 3,1 рубля, а евро — почти на 3 рубля, и игрокам есть какую прибыль фиксировать, продавая валюту.

Приближение пика налогового периода (25 числа) усиливает продажи валюты экспортерами для формирования рублевой ликвидности, необходимой для обязательных перечислений в бюджет.

Кроме того, внешний фон добавляет поддержки рублю. Так, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent повышается на 0,2%, до 50,2 доллара за баррель. Ослабление доллара на форексе традиционно поддерживает спрос на сырье, в том числе и на "черное золото".

Развивающиеся валюты также корректируются вверх, увлекая за собой и рубль.

В итоге доллар и евро падают к рублю на 0,9-1%. Рублевая цена нефти колеблется выше 3,75 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль корректирует снижение, стартовавшее в прошлую пятницу, и ближайшими целями снижения может выступить уровень 75 рублей за доллар, оценивает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Однако в случае ухудшения внешнего фона рубль возобновит снижение, проверив на прочность установленные вчера минимумы", — добавил он.

Без учета геополитической истории, фундаментально баланс факторов и ожиданий по курсу рубля не меняется, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест". Сезонное улучшение платежного баланса в первом полугодии 2021 года и надежды на постепенное восстановление мировой экономики сохраняют шансы увидеть курс доллара в районе 72-72,5 рубля, оценивает он.