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Курс доллара: падение до 65 или новый взлет 

Елена Прошина 1 час назад
Эксперты дали прогноз по курсу доллара в 2021 году
Фото: РИА Новости
Опрошенные РБК эксперты считают, что в 2021 году курс доллара может упасть ниже 70 рублей, но санкции способны обвалить российскую валюту до 80 за доллар.
Сергей Романчук из Металлинвестбанка уверен, что в первой половине 2021-го ситуация с пандемией разрешится и инвесторы будут скупать рисковые активы. По его мнению, средний курс на следующий год составит 70 рублей за доллар. Американская валюта может упасть и до 65, «если конъюнктура будет очень хорошей».
Эксперт Bank of America Владимир Осаковский также прогнозирует 70 рублей за доллар (68 к концу года). По его мнению, благодаря приходу к власти в США Джо Байдена геополитические риски станут более предсказуемыми и менее опасными для российской валюты.
Аналитик «Альфа-Капитал» Владимир Брагин рассказал о базовом сценарии, в котором доллар падает до 67 рублей (при благоприятном сценарии — даже ниже). Негативный сценарий — возвращение национальной валюты к 80 рублям за доллар, но ненадолго.
Глава отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая считает, что рубль будет укрепляться благодаря росту спроса на нефть и нефтяных цен. Если нефть будет стоить 45–50 долларов за бочку, доллар будет торговаться по 69–72 рублей. При нефти в 40–60 долларов за баррель доллар будет колебаться в границах 66–76 рублей.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 22 декабря курс доллара рос на 67,5 копейки, до 75,48 рубля. Евро набрал 35 копеек и стоил 91,88 рубля (в течение дня европейская валюта поднималась выше 92 рублей впервые с 9 ноября).
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Видео дня. Эксперты спрогнозировали ставки по ипотеке в 2021 году
Комментарии
Экономика , Владимир Осаковский , Сергей Романчук , Джозеф Байден , Владимир Брагин , Ольга Беленькая , Bank of America , Металлинвестбанк , Московская биржа , РБК
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