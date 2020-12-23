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Госдума приняла закон о полномочиях кабмина по сдерживанию цен 

RT на русском 29 минут назад
Госдума разрешила кабмину сдерживать цены на продукты
Фото: ТАСС
Госдума приняла в третьем чтении закон, в соответствии с которым кабмин получит полномочия в части регулирования цен на социально значимые продукты.
Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
Отмечается, что в целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости правительство будет вправе устанавливать предельные розничные цены на эти продукты на срок не более 90 календарных дней на территории одного или нескольких субъектов России.
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил об отсутствии проблем с запасами продуктов в стране.
Доктор экономических наук, профессор, бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод считает, что государству необходимо чаще вмешиваться в вопросы ценообразования. Об этом он сказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления для стабилизации ситуации на рынке продовольствия.
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Комментарии
Экономика , Леонид Холод , Денис Мантуров , Михаил Мишустин , Минпромторг , Госдума , ФБА "Экономика сегодня"
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