Госдума разрешила кабмину сдерживать цены на продукты

Госдума приняла в третьем чтении закон, в соответствии с которым кабмин получит полномочия в части регулирования цен на социально значимые продукты.

Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что в целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости правительство будет вправе устанавливать предельные розничные цены на эти продукты на срок не более 90 календарных дней на территории одного или нескольких субъектов России.