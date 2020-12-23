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Российский банкир рассказал о потерянных годах для экономики 

Мария Иванова 27 минут назад
Российский банкир рассказал о потерянных годах для экономики
Фото: Reuters
Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен связал низкие темпы роста российской экономики с отсутствием инвестиций и заявил о «грустном» положении предпринимателей. Об этом он рассказал в интервью РБК.
В беседе с Авеном редактор РБК Антон Фейнберг напомнил, что с 2013 года года максимальный темп роста российской экономики не превышал 2,5 процента. По данным Счетной палаты, в целом за 2013–2019 годы этот показатель составляет меньше одного процента.
Авен заявил, что из-за очень низкого уровня инвестиций (около 20 процентов ВВП) заметного экономического роста не было, а долг компаний не сократился (с 2013 года он составляет 60 процентов ВВП).

«Безусловно, с точки зрения погашения долгов в условиях низких ставок, которые были результатом изменения финансовой политики, это плохой результат. Отсутствие инвестиций — это плохой результат», — подчеркнул банкир.

«Особенно грустно», по мнению Авена, что Россия потеряла годы «с точки зрения изменения предпринимательской среды». Постоянно падает доля доходов россиян от предпринимательства: в 2013 году на предпринимательский доход приходилось 8,9 процента от общих доходов населения, сейчас — пять процентов.

«Поэтому с точки зрения развития среды, с точки зрения инвестиций и экономического роста эти годы можно назвать потерянными», — подчеркнул он.

Комментируя ситуация в банковском секторе, Авен рассказал, что в 2020 году, несмотря на пандемию, банки не увидели фундаментального увеличения просрочки. В 2021-м, по его мнению, ситуация не ухудшится и начнется восстановительный рост.
Как писал «Рамблер», ранее глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что вызванный пандемией кризис отличается от предыдущих и влияет на экономику гораздо сильнее.
Костин подчеркнул, что этот кризис оказался «рукотворным», а прошлые были финансовыми и банки ощущали их первыми.

«Чувствовали на кончиках пальцев. Теперь больше чувствуем, наверное, нижней частью спины, потому что, наверное, этот кризис рукотворный, пришел от пандемии», — отметил он.

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Комментарии
Экономика , Петр Авен , Андрей Костин , Банк ВТБ , Альфа-банк , РБК
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