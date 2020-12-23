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В ЦБ допустили вытеснение SWIFT из расчетов с запуском цифровых валют 

Российская Газета 55 минут назад
В ЦБ допустили вытеснение SWIFT цифровыми валютами
Фото: Reuters
С запуском международных расчетов в цифровых валютах центральных банков SWIFT может не понадобится, считает первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
По ее словам, цифровые валюты могут снизить транзакционные издержки, которые в международных расчетах особенно высоки. Такие расчеты в цифровых валютах могут начаться на горизонте пяти-семи лет, когда новую форму денег начнут выпускать несколько стран (сейчас над их созданием работают более 30 центральных банков).

"Тогда можно уже решать вопросы прямой интеграции. В этом случае SWIFT может и не понадобится, потому что это уже другое технологическое взаимодействие", — сказала Скоробогатова в ходе "открытого разговора" на площадке Ассоциации корпоративных казначеев.

Она добавила, что SWIFT и сам может стать одной из платформ цифровых валют центральных банков.
Проект цифрового рубля предполагает свободную конвертацию этой формы денег на две другие — наличные и безналичные. Скоробогатова рассчитывает, что прототип цифрового рубля будет запущен в конце следующего года.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей со штаб-квартирой в Бельгии. Угроза отключения от SWIFT заставила Банк России создать альтернативный канал передачи финансовых сообщений (СПФС).
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Экономика , Ольга Скоробогатова , Центральный банк России
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