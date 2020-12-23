Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
75.44
91.94
90.27
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.71
89.83
Индексы и котировки Brent
50.41
+0.18 Золото
1868.55
–0.01 РТС
1351.43
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.12
1.2186
+0.0080
08.12
1.2107
20.12
11.12
27.11

Nord Stream 2 не представил датскому регулятору график работ по газопроводу 

ИА Regnum 2 часа назад
Дания: Nord Stream 2 не представил график работ по газопроводу
Фото: РИА Новости
Энергетическое агентство Дании пока не получило от Nord Stream 2 AG новое расписание прокладки газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне королевства, это является условием продолжения проекта. Об этом 23 декабря сообщили в агентстве.

«Мы пока не получали обновленного расписания», — сообщил ТАСС представитель пресс-службы регулятора Мортен Кристенсен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Датском морском управлении сообщили, что баржа-трубоукладчик «Фортуна» может приступить к укладке трубопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании с 15 января 2021 года.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. В последний год проект столкнулся с серьёзным санкционным давлением со стороны США.
Видео дня. Эксперты спрогнозировали ставки по ипотеке в 2021 году
ИА Regnum: последние новости
Медведев обвинил США в ущербной логике Медведев обвинил США в ущербной логике Путин: 2020 год был непростым для России и всего мира Путин: 2020 год был непростым для России и всего мира Инфляция — неизбежное зло: эксперт о «потерянных годах» для экономики Инфляция — неизбежное зло: эксперт о «потерянных годах» для экономики
Экономика , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
Эксперты назвали самые востребованные профессии в 2021 году
00:42
Эксперты назвали самые востребованные профессии в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение