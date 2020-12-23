Повестка развития России остается неизменной, несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней проблемы. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Эпидемия коронавируса стала вызовом для национальных экономик, для социальной сферы практически всех государств, серьезным испытанием для людей", — сказал глава государства.

Он заверил, что власти уделяют этим вопросам первостепенное внимание и сосредотачивают на решении проблем ресурсы.

"Но все это не отменяет повестки развития. Для нашей страны качественное, непрерывное движение вперед имеет абсолютно стратегическое, принципиальное, жизненно важное значение", — подчеркнул Путин.

Владимир Путин ждет от правительства не только постановки амбициозных задач, но и масштабных достижений.

"Жду от правительства постановки именно амбициозных задач на предстоящий год", — заявил глава государства в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию нацпроектов.

При этом он уточнил, что "речь идет не просто о построении планов", так как сформулировать задачи не сложно.