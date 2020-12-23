Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
75.38
91.94
90.27
Прогноз
28.12 – 04.01
$
73.00
89.50
Индексы и котировки Brent
50.29
+0.08 Золото
1861.12
–0.21 РТС
1351.43
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.12
1.2194
+0.0087
08.12
1.2107
20.12
11.12
27.11

Путин заявил, что повестка развития России осталась неизменной, несмотря на пандемию 

ТАСС и ещё 8 52 минуты назад
Повестка развития России остается неизменной, несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней проблемы. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Эпидемия коронавируса стала вызовом для национальных экономик, для социальной сферы практически всех государств, серьезным испытанием для людей", — сказал глава государства.

Он заверил, что власти уделяют этим вопросам первостепенное внимание и сосредотачивают на решении проблем ресурсы.
Путин потребовал остановить рост цен на еду

"Но все это не отменяет повестки развития. Для нашей страны качественное, непрерывное движение вперед имеет абсолютно стратегическое, принципиальное, жизненно важное значение", — подчеркнул Путин.

Владимир Путин ждет от правительства не только постановки амбициозных задач, но и масштабных достижений.

"Жду от правительства постановки именно амбициозных задач на предстоящий год", — заявил глава государства в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию нацпроектов.

При этом он уточнил, что "речь идет не просто о построении планов", так как сформулировать задачи не сложно.

"Но прежде всего все мы, весь народ Российской Федерации, ждет масштабных достижений от этой работы, ощутимых результатов, реальных позитивных изменений в жизни наших граждан", — подчеркнул Путин.

ТАСС: последние новости
Кабмин скорректировал нацпроекты Кабмин скорректировал нацпроекты Авен назвал последние годы потерянными с точки зрения экономического роста Авен назвал последние годы потерянными с точки зрения экономического роста Дума устанавливает единую минимальную цену на табачные изделия Дума устанавливает единую минимальную цену на табачные изделия
Комментарии 38
Экономика , Видео , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
Эксперты назвали самые востребованные профессии в 2021 году
00:42
Эксперты назвали самые востребованные профессии в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение