"Эпидемия коронавируса стала вызовом для национальных экономик, для социальной сферы практически всех государств, серьезным испытанием для людей", — сказал глава государства.
"Но все это не отменяет повестки развития. Для нашей страны качественное, непрерывное движение вперед имеет абсолютно стратегическое, принципиальное, жизненно важное значение", — подчеркнул Путин.
"Жду от правительства постановки именно амбициозных задач на предстоящий год", — заявил глава государства в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию нацпроектов.
"Но прежде всего все мы, весь народ Российской Федерации, ждет масштабных достижений от этой работы, ощутимых результатов, реальных позитивных изменений в жизни наших граждан", — подчеркнул Путин.