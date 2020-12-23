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Путин: льготная ипотека под 6,5 процента работает 

Мария Иванова 1 час назад
Путин: льготная ипотека под 6,5 процента работает
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин заявил, что льготная ипотека под 6,5 процента работает, но если цены на жилье будут расти и дальше, программа потеряет свой смысл. Об этом сообщает «Прайм».
Как писал «Рамблер», с апреля государство субсидирует ипотечные ставки: самой популярной программой в России стала льготная ипотека на новостройки под 6,5 процента. Действовать она будет до 1 июля 2021 года.
По итогам трех кварталов 2020 года в России зарегистрировали 2,3 миллиона ипотечных сделок. Это на семь процентов больше, чем за такой же период прошлого года. В сентябре россияне взяли 348,7 тысячи ипотек (на 52 процента больше, чем в сентябре 2019-го).

«Это работает, 6,5 процента работают», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что рынок отреагировал ростом цен на жилье, увидев, что «объем кредитных ресурсов выделяется приличный» и за ипотекой обращается множество россиян.

«Если цены на жилье будут расти, то значительная часть наших усилий, направленных на то, чтобы обеспечить жильем большее количество граждан, оно если не сведется к нулю, то серьезно эти усилия пострадают», — подчеркнул президент.

Он призвал «самым внимательным образом» наблюдать за ростом цен и реагировать на него.
Видео дня. Эксперты спрогнозировали ставки по ипотеке в 2021 году
Комментарии
Экономика , Владимир Путин
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