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«Русснефть» дала прогноз по цене на нефть в 2021 году 

Прайм 2 часа назад
«Русснефть» предсказала цену на нефть в диапазоне 45-55 долларов в 2021
Фото: depositphotos.com
"Русснефть" закладывает в бизнес-план на будущий год цену на нефть в диапазоне 45-55 долларов за баррель, сообщили журналистам в компании.

"Несколько сценариев в коридоре 45-55 долларов", — заявили в "Русснефти", комментируя параметры плана.

"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн. Председатель совета директоров и один из основных бенефициаров "Русснефти" — Михаил Гуцериев.
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Экономика , Компании , Михаил Гуцериев , Русснефть
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