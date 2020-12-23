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Систему SWIFT могут заменить расчеты в цифровых валютах 

Investing.com Россия 4 часа назад
Систему SWIFT могут заменить расчеты в цифровых валютах
Фото: Reuters
В Банке России считают, что цифровые валюты могут со временем вытеснить систему SWIFT, которая объединяет сегодня более 10 тыс. банковских и финансовых организаций, из международных платежей.

«Более 30 регуляторов сейчас работают над национальными цифровыми валютами. Я думаю, что скорость, с которой регуляторы погрузились в эту тему, как раз говорит о том, что на горизонте пяти-семи лет точно несколько стран выйдут с национальной цифровой валютой», — приводит РБК слова зампреда Центробанка Ольги Скоробогатовой на онлайн-выступлении представителей Банка России.

В итоге SWIFT, по ее словам, «может не понадобиться». В то же время она не исключила, что SWIFT может стать одной из платформ для цифровых валют.
Перспектива эта, однако, довольно отдаленная, поскольку, как отметил зампред ЦБ Алексей Заботкин, «у всех центральных банков есть понимание, что серьезно к этой теме можно будет подступиться только после практического внедрения цифровых валют центральных банков в отдельных юрисдикциях».

«Нужно убедиться, что это надежно и безопасно работает и действительно спрос на эту форму денег окажется такой, какой мы ожидаем», — сказал он, отметив, что в принципе, использование цифровых валют центральных банков для международных расчетов интересно, поскольку такие расчеты дороже внутренних.

ЦБ пока не спешит вводить цифровой рубль. Обсуждение проекта должно закончиться в этом году, затем регулятор будет анализировать все предложения, поступившие от участников рынка, и только после этого намерен принять «взвешенное» решение, «о целесообразности и этапности запуска цифрового рубля».
Крипторублю, который эмитировать планирует сам регулятор, будут присваиваться коды, которые будут храниться в электронных кошельках в Банке России и передаваться от одного пользователя другому, выполняя все функции фиатных денег.
При этом роль банков пока до конца не определена. Одна из моделей предполагает, что они вообще не будут иметь отношения к расчетам посредством цифровой валюты, а другие предлагают им роль посредников.
Это настораживает кредитные организации, которые боятся потерять часть бизнеса. Так Сбер спрогнозировал, что отток средств из банков в цифровой рубль может в течение трех лет после появления крипторубля достичь 2-4 трлн руб., что спровоцирует рост кредитных ставок из-за снижения ликвидности.
Однако Банк России не видит подобного риска.

«Мы не видим, что это приведет к каким-то серьезным перетокам или изменениям. На самом деле люди будут привыкать к цифровому рублю, и если востребованность цифрового рубля возникнет, это, наверное, даже будет очень хорошо», — сказала Эльвира Набиуллина.

Между тем, спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков говорил, что проект может быть реализован на горизонте 3 — 7 лет. Учитывая, с какой скоростью развиваются сегодня технологии, в том числе финтех, довольно сложно прогнозировать, какие платежные системы и инструменты выживут к тому времени в результате естественного отбора.
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Комментарии 1
Экономика , Дмитрий Песков , Эльвира Набиуллина , Ольга Скоробогатова , Алексей Заботкин , Центральный банк России , РБК
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