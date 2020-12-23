Систему SWIFT могут заменить расчеты в цифровых валютах 

Банке России считают, что цифровые валюты могут со временем вытеснить систему SWIFT, которая объединяет сегодня более 10 тыс. банковских и финансовых организаций, из международных платежей.

«Более 30 регуляторов сейчас работают над национальными цифровыми валютами. Я думаю, что скорость, с которой регуляторы погрузились в эту тему, как раз говорит о том, что на горизонте пяти-семи лет точно несколько стран выйдут с национальной цифровой валютой», — приводит РБК слова зампреда Центробанка Ольги Скоробогатовой на онлайн-выступлении представителей Банка России.

В итоге SWIFT, по ее словам, «может не понадобиться». В то же время она не исключила, что SWIFT может стать одной из платформ для цифровых валют.

Перспектива эта, однако, довольно отдаленная, поскольку, как отметил зампред ЦБ Алексей Заботкин , «у всех центральных банков есть понимание, что серьезно к этой теме можно будет подступиться только после практического внедрения цифровых валют центральных банков в отдельных юрисдикциях».

«Нужно убедиться, что это надежно и безопасно работает и действительно спрос на эту форму денег окажется такой, какой мы ожидаем», — сказал он, отметив, что в принципе, использование цифровых валют центральных банков для международных расчетов интересно, поскольку такие расчеты дороже внутренних.

ЦБ пока не спешит вводить цифровой рубль. Обсуждение проекта должно закончиться в этом году, затем регулятор будет анализировать все предложения, поступившие от участников рынка, и только после этого намерен принять «взвешенное» решение, «о целесообразности и этапности запуска цифрового рубля».

Крипторублю, который эмитировать планирует сам регулятор, будут присваиваться коды, которые будут храниться в электронных кошельках в Банке России и передаваться от одного пользователя другому, выполняя все функции фиатных денег.

При этом роль банков пока до конца не определена. Одна из моделей предполагает, что они вообще не будут иметь отношения к расчетам посредством цифровой валюты, а другие предлагают им роль посредников.

Это настораживает кредитные организации, которые боятся потерять часть бизнеса. Так Сбер спрогнозировал, что отток средств из банков в цифровой рубль может в течение трех лет после появления крипторубля достичь 2-4 трлн руб., что спровоцирует рост кредитных ставок из-за снижения ликвидности.

Однако Банк России не видит подобного риска.

«Мы не видим, что это приведет к каким-то серьезным перетокам или изменениям. На самом деле люди будут привыкать к цифровому рублю, и если востребованность цифрового рубля возникнет, это, наверное, даже будет очень хорошо», — сказала Эльвира Набиуллина.