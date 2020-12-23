Банк России не увидил рисков дефляции в российской экономике

"На сегодняшний день мы не видим риска дефляции. Сейчас Банк России не видит ни риска дефляции, ни даже устойчивого отклонения вниз инфляции от цели, которое могло бы опустить инфляционные ожидания ниже нашей цели. Наш прогноз и прогноз других экономистов предполагает стабилизацию инфляции вблизи 4% самое позднее в 2022 году", — сказал он.