Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
75.29
91.94
90.27
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.00
90.65
Индексы и котировки Brent
51.37
+0.49 Золото
1872.80
+0.06 РТС
1351.43
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.12
1.2195
+0.0088
08.12
1.2107
20.12
11.12
27.11

Белоусов заявил о необходимости изменения модели экономики России 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Белоусов: России необходимо обновить модель экономики
Фото: РИА Новости
России в ближайшие три-четыре года необходимо обновить модель экономики и сформировать новые внутренние источники роста, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Предстоит в кратчайшие сроки, за три-четыре года, обновить модель экономики, преодолеть ее структурные изъяны и сформировать новые внутренние источники роста», — сказал Белоусов на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС.

В понедельник президент Владимир Путин издал указы, которыми утвердил состав Государственного совета, его новую структуру и новый круг обязанностей совета.
Как заявил помощник президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин, теперь ожидается совместное заседание совета вместе с президентом, посвященное стратегическому развитию и нацпроектам, на котором будут обсуждаться национальные цели до 2030 года.
Подавляющее большинство членов Госсовета работали в нем и раньше. Но президент ввел в его состав и новых членов, например: Олесю Харитоненко — председателя Евпаторийского горсовета Крыма; Александра Глазкова, главу Саткинского муниципального района Челябинской области; президента РСПП Александра Шохина, председателя ФНПР Михаила Шмакова.
Кроме того, изменилась и структура Госсовета. к уже работавшим ранее в его составе 18 комиссиям добавится две. Комиссию по взаимодействию органов публичной власти, в которую вошли 19 человек, возглавил глава администрации президента Антон Вайно. Среди ее участников восемь губернаторов и два представителя правительства. А комиссию по оценке эффективности работы властей регионов возглавил первый заместитель Вайно Сергей Кириенко. Она состоит из 26 человек, в том числе в нее входят 18 глав регионов и три представителя кабмина.
Политолог Марат Баширов заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что обновление Госсовета цементирует российскую государственность.
Видео дня. Эксперты спрогнозировали ставки по ипотеке в 2021 году
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Завершено строительство газопровода «Балканский поток» Завершено строительство газопровода «Балканский поток» Внук Косыгина рассказал, как СССР «сел на нефтегазовую иглу» Внук Косыгина рассказал, как СССР «сел на нефтегазовую иглу» Кремль прокомментировал работу над реализацией «Северного потока – 2» Кремль прокомментировал работу над реализацией «Северного потока – 2»
Комментарии
Экономика , Игорь Левитин , Александр Шохин , Александр Глазков , Антон Вайно , Андрей Белоусов , Сергей Кириенко , Олеся Харитоненко , Владимир Путин , Марат Баширов , Михаил Шмаков , Администрация Президента РФ , Российский союз промышленников и предпринимателей , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение