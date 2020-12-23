Белоусов: России необходимо обновить модель экономики

«Предстоит в кратчайшие сроки, за три-четыре года, обновить модель экономики, преодолеть ее структурные изъяны и сформировать новые внутренние источники роста», — сказал Белоусов на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС.