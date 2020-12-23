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Вучич: газопровод «Балканский поток» в Сербии заполнили газом 

RT на русском и ещё 1 23 декабря 2020
Вучич: газопровод «Балканский поток» в Сербии заполнили газом
Фото: Reuters
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что газопровод «Балканский поток» в Сербии, являющийся продолжением «Турецкого потока», заполнен газом и его официальный запуск состоится 30 декабря.

«Пробный газ прошёл через газопровод. Мы не поднимали большого шума вокруг этого, но 30 декабря всё стартует, как я и обещал. Перед самым концом года мы устроим небольшой праздник, я думаю. Отметим этот день», — цитирует его ТАСС.

По его словам, теперь Сербии останется сделать вторичную газификацию — «провести газ до городов Вране, Валево, а также до многих других малых городов — и на востоке страны, и на юго-западе».
В начале 2020 года Вучич выразил надежду, что Сербия получит первый газ из «Турецкого потока» до конца года. По его словам, ежегодный доход страны от участия в проекте может составить $185 млн Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сотрудничество России и Сербии в сфере энергетики.
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Экономика , Сергей Правосудов , Александр Вучич , ФБА "Экономика сегодня" , ИТАР-ТАСС
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