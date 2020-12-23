Вучич: газопровод «Балканский поток» в Сербии заполнили газом 

«Пробный газ прошёл через газопровод. Мы не поднимали большого шума вокруг этого, но 30 декабря всё стартует, как я и обещал. Перед самым концом года мы устроим небольшой праздник, я думаю. Отметим этот день», — цитирует его ТАСС.