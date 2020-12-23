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Россия разрешила ввоз томатов с 12 азербайджанских предприятий 

РИА Новости 1 час назад
Россельхознадзор с 24 декабря отменяет ограничения на поставки в Россию томатов с 12 азербайджанских предприятий, сообщил журналистам замруководителя российского ведомства Антон Кармазин.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о снятии с 24 декабря 2020 года временных ограничений на поставки томатов с 12 азербайджанских предприятий, расположенных в районах, где в 2020 году не были зафиксированы выявления южноамериканской томатной моли", — сказал Кармазин.

Он указал, что ограничения отменяются по результатам рассмотрения письма Агентства пищевой безопасности Азербайджана и под гарантии данного ведомства.
Россия запретит импорт яблок и томатов из Азербайджана
Россельхознадзор с 10 декабря запретил импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Введение запрета связано с продолжением поставок азербайджанской продукции с вредителями: южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой. На прошлой неделе ведомство сообщило об отмене ограничений на ввоз помидоров и яблок для нескольких предприятий страны.
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Экономика , Видео , Россельхознадзор
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