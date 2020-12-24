Новые санкции США против "Северного потока — 2" "вобьют кол в сердце проекта" — рассказали в Белом доме. Вашингтон уже призвал своих европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода. Предыдущие санкции США уже увеличили стоимость проекта на $1 млрд

Дональда Трампа. Соединенные Штаты готовятся расширить санкции в отношении газопровода из России в Европу «Северный поток — 2» в ближайшие недели, приводит Reuters слова высокопоставленных представителей администрации президента США

В этой связи Вашингтон призвал своих европейских союзников и частные компании прекратить работы, имеющие отношение к строительству трубопровода. Новые рестрикции, по мнению Белого дома, могут нанести «смертельный удар» по данному энергетическому проекту, заявили три американских чиновника.

«Мы находимся в процессе вбивания кола в сердце проекта», — сказал один из представителей администрации американского лидера.

Вашингтон заявляет, что проект увеличит зависимость Европы от российского газа, поставит под угрозу энергетическую безопасность региона.

Как рассказывал глава Госдепартамента США Майк Помпео в интервью немецкому порталу Bild, проект создает угрозу в том числе для Украины, и это, по его словам, «глубоко волнует многих немцев».

«Мы надеемся, что газопровод «Северный поток — 2» не будет достроен. Мы работаем над тем, чтобы создать коалицию, чтобы этого не произошло», — сообщил дипломат.

Санкции США уже увеличили стоимость проекта на $1 млрд, сказал один из американских чиновников.

Между тем, Морское управление Дании уже предупредило мореплавателей о скором возобновлении работ по СП-2.

Об этом сообщается на сайте ведомства. Специализированное судно «Фортуна» начиная с 15 января 2021 года планирует начать укладку труб сразу по двум параллельным веткам газопровода в исключительной экономической зоне Дании.

Две недели назад официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что весной 2014 года газета The Washington Times опубликовала статью с запиской рейгановской администрации от 1981 года о необходимости противодействия строительству советских газопроводов в Европу. Эта позиция была обоснована тем, что нефть и газ из СССР ослабят позиции Запада.

В проекте бюджета США, уже согласованном обеими палатами, указываются санкции против страховых и сервисных компаний, без которых невозможно получить разрешение на строительство в ЕС

Всего более 120 компаний из 12 европейских стран, участвующих в строительстве трубопровода стоимостью $11,6 млрд, могут пострадать из-за американских санкций.

Под угрозой американских рестрикций окажутся также компании, занятые в области модернизации судов и инфраструктуры СП-2 или монтажа сварочного оборудования на кораблях, работающих на укладке труб.

Отдельно американские законодатели указали, что, в случае пересечения с национальными интересами США, те или иные санкции могут быть отменены — но только по личному решению главы Белого дома.

Реализация СП-2 была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент России Владимир Путин заявил в январе нынешнего года, что СП-2 будет завершен российскими мощностями, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

В Кремле антироссийские рестрикции назвали продолжением линии «рейдерской конкуренции» со стороны Вашингтона. Москва указала что санкции представляют собой «недобросовестную конкуренцию», направленную на оказание помощи производителям сжиженного природного газа в США.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , США продолжают «недружественную деструктивную» линию в отношениях с Москвой. Он добавил, что санкции в отношении России и ее экономических партнеров стали «неотъемлемой частью несправедливой конкуренции» с американской стороны.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1.2 тыс. км. Тянутся они от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.