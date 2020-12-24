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Курс доллара: на что менять рубли 

Елена Прошина 1 час назад
Аналитик FxPro Александр Купцикевич заявил, что курс доллара способен подняться до 80 рублей после каникул, но посоветовал менять рубли на евро.
Купцикевич отметил, что вот уже 25 лет каждый декабрь российская валюта начинает активно падать на биржах. Связано это с растущей к концу года скоростью освоения бюджета. Однако в конце 2020-го рубль начал демонстрировать тренд на укрепление и делает это до сих пор.
Российской валюте удалось подняться с 80,6 рубля за доллар до 72,7 рубля, но затем она снова начала слабеть. По версии аналитика, падение до 75 рублей за доллар — всего лишь признак фиксации прибыли спекулянтами перед праздниками.
По словам Купцикевича, по пессимистичному сценарию, доллар в ближайшие дни поднимется до 76,4 рубля, евро — до 90,15 рубля. Однако сам эксперт больше верит в доллар по 73 рубля и 88-90 рублей за евро к Новому году.
В худшем случае после новогодних праздников доллар может подскочить до 80 рублей, но из-за слабости американской валюты более вероятен курс в 68-70 рублей за доллар, считает аналитик.
Он подчеркнул, что сейчас евро «с фундаментальной точки зрения» выгоднее, чем доллар, поэтому именно на европейскую валюту стоит менять рубли. Купцикевич считает, что и рубль — неплохой выбор на 2021 год.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 23 декабря рубль упал на 97,5 копейки, до 74,94 рубля. Евро потерял 93,5 копейки и стоил 91,29 рубля.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Экономика , Видео , Александр Купцикевич , Московская биржа
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