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Матвиенко предсказала дефицит продуктов в России 

Павел Тиунов 1 час назад
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала попытку регулирования цен на продукты, сообщает РИА Новости. По ее словам, у инициативы могут быть негативные последствия.
9 декабря, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин обратил внимание на подорожание сахара и подсолнечного масла на фоне снижения реально располагаемых доходов населения и раскритиковал министра экономического развития Максима Решетникова за эксперименты с ценами. Позже стало известно, что розничные сети и производители сахара и подсолнечного масла заключили соглашение об ограничении розничной цены на данные товары. Премьер-министр Михаил Мишустин в свою очередь подписал ряд постановлений по подготовке нормативной базы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.
Активность правительства прокомментировала спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.
Она назвала жесткое регулирование цен на продукты «неприемлемым». По ее словам, политика сдерживания может негативно сказаться на ассортименте продукции в магазинах: в России может наступить дефицит продуктов.
При этом Матвиенко оценила перспективы ценовой политики на следующий год: оснований для удорожания товаров первой необходимости, по ее мнению, нет.
Со словами Матвиенко о дефиците согласен Ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов. В комментарии изданию The Bell он заявил, что результатом сдерживания цен станет отказ производителей от продажи товара по не рыночным ценам. При этом, по его словам, бизнес постепенно будет становиться убыточным, а в сферу начнет поступать все меньше инвестиций.
Как итог, отрасль начнет приходить в упадок, резюмировал экономист.
Дефицит также прогнозирует директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, действия правительства приведут к тому, что производители, подсчитав убытки, начнут уходить с рынка. Спустя год продуктов на всех не хватит. Тогда, отметил эксперт, «придется возвращаться к ценам сегодняшнего дня, но удержать даже их уже будет сложнее».
Комментарии 3
Экономика , Видео , Максим Решетников , Валентина Матвиенко , Рубен Ениколопов , Георгий Остапкович , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Совет Федерации , ВШЭ , РИА Новости
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