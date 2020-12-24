Лондонский Международный институт стратегических исследований опубликовал прогноз на 2021 год

Лондонский Международный институт стратегических исследований IISS опубликовал традиционный геополитический прогноз на 2021 год. Как пишет SRF, по мнению экспертов, у мира мрачные перспективы.

В IISS отметили, что в преддверии нового года отношения двух наиболее важных мировых игроков, США и Китая, оказались на самой низкой точке с 1960-х. США и Россия снова возвращаются к противостоянию 1980-х годов. Кроме того, после четырех лет правления президента Дональда Трампа отношения между Европой и США столь же неопределенны, как и после Второй мировой войны.

По версии IISS, при президенте Джо Байдене европейско-американские отношения должны снова улучшиться, но другие конфликты не разрешатся и США не смогут вернутся к доминированию на мировой арене.

Кроме того, США продемонстрировали ужасающий дефицит навыков в борьбе с пандемиями, который надолго нанесет ущерб их репутации.

Китай в 2021 году продолжит свой путь к званию сверхдержавы, но, в отличие от США, он так и не смог создать прочных союзов. «Новый Шелковый путь» понимается не столько как предложение честного партнерства, сколько как попытка нарастить влияние.

Основным полем битвы в 2021 году должен стать интернет. Эксперты IISS говорят о новой «большой цифровой игре», для которой еще не придумано правил, поэтому игроки будут действовать крайне грубо.

Аналитики предупреждают, что противостояние между великими державами тяжелым бременем ляжет на мир. Решения текущих конфликтов найти так же сложно, как и общие подходы к изменению климата или борьбе с пандемией. В 2021 году геополитическая напряженность усилится, уверены в IISS.

Как писал «Рамблер», ранее датский Saxo Bank опубликовал традиционный «шокирующий» прогноз с маловероятными и недооцениваемыми событиями на 2021 год.

Эксперты банка считают, что введение безусловного базового дохода, исчезновение лишних рабочих мест и переход на удаленку приведут к запустению мегаполисов. Загруженность городских офисов станет нулевой, а коммерческая недвижимость подешевеет.

По прогнозу Saxo Bank, в 2021 году начнется коммерческое использование ядерного синтеза, искусственный интеллект будет устранять нехватку воды и пищи в мире, появится новый дешевый транспорт.