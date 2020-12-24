Новые американские рестрикции против "Северного потока 2" могут усложнить его реализацию, однако Россия и ее европейские партнеры заинтересованы в том, чтобы этот проект был закончен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Администрация Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток 2" в ближайшем будущем, сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Безусловно, вот эти рестрикции, которые американцы уже принимали, которые у них запланированы в проекте оборонного бюджета, конечно же, эти рестрикции направлены на то, чтобы максимально осложнить реализацию этого проекта, столь необходимого Европе в плане европейской энергетической безопасности. Конечно же, это способно осложнить", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, есть ли, по мнению Кремля, у США реальные механизмы для того, чтобы остановить этот проект.

Он добавил, что вместе с тем и Россия, и ее и европейские партнеры заинтересованы в том, чтобы этот проект был реализован и "финализирован в интересах европейских потребителей и российских поставщиков газа".

На вопрос, успеет ли администрация Трампа, по мнению Кремля, остановить проект, Песков ответил, что в Москве "не склонны гадать на кофейной гуще".

"У нас есть свои задачи, мы их решаем", — добавил пресс-секретарь главы государства.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.