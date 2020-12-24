Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.80
91.94
90.27
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.00
90.65
Индексы и котировки Brent
51.19
+0.27 Золото
1877.21
–0.05 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2190
+0.0110
09.12
1.2080
21.12
13.12
29.11

В Кремле рассказали о риске санкций США против «Северного потока — 2» 

Прайм и ещё 4 25 минут назад
Новые американские рестрикции против "Северного потока 2" могут усложнить его реализацию, однако Россия и ее европейские партнеры заинтересованы в том, чтобы этот проект был закончен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
США обещают новые санкции против «Северного потока — 2»
Администрация Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток 2" в ближайшем будущем, сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Безусловно, вот эти рестрикции, которые американцы уже принимали, которые у них запланированы в проекте оборонного бюджета, конечно же, эти рестрикции направлены на то, чтобы максимально осложнить реализацию этого проекта, столь необходимого Европе в плане европейской энергетической безопасности. Конечно же, это способно осложнить", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, есть ли, по мнению Кремля, у США реальные механизмы для того, чтобы остановить этот проект.

Он добавил, что вместе с тем и Россия, и ее и европейские партнеры заинтересованы в том, чтобы этот проект был реализован и "финализирован в интересах европейских потребителей и российских поставщиков газа".
На вопрос, успеет ли администрация Трампа, по мнению Кремля, остановить проект, Песков ответил, что в Москве "не склонны гадать на кофейной гуще".

"У нас есть свои задачи, мы их решаем", — добавил пресс-секретарь главы государства.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.
Прайм: последние новости
Медведев прокомментировал введенные США санкции Медведев прокомментировал введенные США санкции Россия может запретить ввоз с Украины ряда видов ж/д продукции Россия может запретить ввоз с Украины ряда видов ж/д продукции Кремль назвал лучший ответ на санкции против "Северного потока - 2" Кремль назвал лучший ответ на санкции против "Северного потока - 2"
Комментарии 15
Экономика , Видео , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , ЕС , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение