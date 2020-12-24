Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.49
91.94
90.27
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.71
89.83
Индексы и котировки Brent
50.92
+0.18 Золото
1874.14
–0.02 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2192
+0.0112
09.12
1.2080
21.12
13.12
29.11

Путин подвел экономические итоги 2020 года 

Ura.Ru 2 часа назад
В условиях пандемии коронавируса в экономике России не произошло критического спада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на итоговом совещании с правительством страны.

«Мы не допустили критического спада, который отбросил бы экономику далеко назад. Смогли сохранить наши ведущие отрасли. Не просто сохранить, а выработали системные меры поддержки практически каждой отрасли. В целом смогли решить вопрос о защите людей», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы государства, властям удалось добиться «стабильных и устойчивых макроэкономических показателей». Также президент напомнил, что в пандемию продолжалась реализация важных строительных проектов.
Ранее Путин заявлял, что пандемия COVID-19 стала серьезным вызовом для экономики и социальных сфер России, пишет RT. Финансовые аналитики ожидают, что реальные доходы россиян и ВВП страны начнут восстанавливаться не раньше 2022 года, поэтому весь 2021 год граждане проведут в условиях кризиса. А переход к бюджетной консолидации может сдержать восстановительный темп роста российской экономики, передает «Царьград».
Ura.Ru: последние новости
В Кремле признали, что не отличили рост цен на еду от инфляции В Кремле признали, что не отличили рост цен на еду от инфляции Под санкции США попадут уральские предприятия. В черном списке — летный отряд Путина и Минобороны Под санкции США попадут уральские предприятия. В черном списке — летный отряд Путина и Минобороны Экономист предупредил россиян о рисках хранения наличных Экономист предупредил россиян о рисках хранения наличных
Комментарии 165
Экономика , Видео , Владимир Путин , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение