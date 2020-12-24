Кабмин РФ направит 5 млрд рублей для сдерживания цен на хлеб

Около 5 млрд рублей правительство направит производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий. Об этом 24 декабря заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он рассказал о работе, которую правительство проводит, по поручению президента Владимира Путина , по стабилизации цен на социально значимые товары.

«Сегодня направим около 5 млрд рублей производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий, чтобы компенсировать им частично затраты на закупку зерна и реализацию готовой продукции», — сказал Мишустин.

По словам главы правительства, эти меры должны позволить не только поддержать производителей, но и «сохранить на приемлемом уровне цены на хлеб и другую продукцию, которую люди приобретают практически ежедневно».