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Правительство РФ направит 5 млрд рублей для сдерживания цен на хлеб 

ИА Regnum 1 час назад
Кабмин РФ направит 5 млрд рублей для сдерживания цен на хлеб
Фото: РИА Новости
Около 5 млрд рублей правительство направит производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий. Об этом 24 декабря заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Он рассказал о работе, которую правительство проводит, по поручению президента Владимира Путина, по стабилизации цен на социально значимые товары.

«Сегодня направим около 5 млрд рублей производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий, чтобы компенсировать им частично затраты на закупку зерна и реализацию готовой продукции», — сказал Мишустин.

По словам главы правительства, эти меры должны позволить не только поддержать производителей, но и «сохранить на приемлемом уровне цены на хлеб и другую продукцию, которую люди приобретают практически ежедневно».
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Экономика , Компании , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Правительство РФ
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