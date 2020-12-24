Внешнеторговый оборот РФ снизился почти на 200 млрд долларов 

В качестве основных причин снижения показателей глава российской таможни назвал закрытие границ, к которому власти прибегли в марте. Ограничения, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции, впоследствии были ослаблены, но в результате деловая активность в настоящее время ведется только с 16 странами, отметил Булавин.

Как итог, снизился товарооборот: если по итогам 2019 года в федеральный бюджет было направлено 670 миллиардов долларов, то по состоянию на декабрь 2020-го — 480 миллиардов. Потери государственной казны составили порядка 190 миллиардов долларов.

«Кроме того, мы ретроспективно выплатили отдельным недропользователям, в соответствии с постановлением правительства, порядка 65 миллиардов рублей в виде всевозможных льгот», — добавил глава ФТС.

Ранее, как сообщал «Рамблер», российские торговые центры подсчитали, сколько денег потеряли на ограничениях, связанных с разгулом коронавируса. По данным члена президиума Российского совета торговых центров (РСТЦ), гендиректора компании Malltech Николая Артеменко , потери в первые три-четыре месяца пандемии составили от 80 до 100% выручки.

При этом в среднем отрасль в 2020 году не досчитается 40-45% выручки. В итоге ТЦ суммарно недополучат примерно 250 млрд рублей. Предполагается, что докризисные показатели в случае благоприятной эпидемиологической обстановки будут достигнуты предпринимателями не ранее 2022 года.